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花蓮地震增至8死 雲門翠堤大樓尋獲罹難陸客[更新]

發稿時間：2018/02/08 02:45

最新更新：2018/02/08 04:29

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花蓮縣6日深夜發生芮氏規模6.0強震，造成花蓮雲門翠堤大樓嚴重傾斜，救災人員持續搜索，8日凌晨2時餘，搜救人員尋獲一具女性罹難者遺體，為入住失聯的陸客。中央社記者裴禛攝 107年2月8日花蓮縣6日深夜發生芮氏規模6.0強震，造成花蓮雲門翠堤大樓嚴重傾斜，救災人員持續搜索，8日凌晨2時餘，搜救人員尋獲一具女性罹難者遺體，為入住失聯的陸客。中央社記者裴禛攝 107年2月8日

（中央社記者黃旭昇花蓮8日電）花蓮地震，造成雲門翠堤大樓嚴重傾斜，搜救人員漏夜搶救，今天凌晨2時35分，在漂亮生活旅店205房尋獲一具罹難者遺體，確定為陸籍女子；花蓮強震死亡人數增至8死。

現場搜救人員包括台北市義消特搜隊、屏東消防救災人員等，大家在有限的空間持續搜索，尋找可能的生還者。

花蓮消防局前進指揮中心表示，今天凌晨，就在搜救人員持續徒手搬運障礙物時，在205房再發現一具罹難者遺體。

在後方協助搬運的鄭姓特搜隊員告訴中央社記者，依據最前線的搜救人員描述，遺體是夾在兩張床之間，經過眾人在狹小空間中合力抬出，證實是一名女性，送往花蓮殯儀館，為陸籍女子。

警方初步研判，依發現的位置在漂亮生活旅店205房，昨天也尋獲2名陸籍罹難女子，3人為朋友，共同入住旅店，卻都不幸罹難。

花蓮縣6日深夜發生芮氏規模6.0強震，造成花蓮雲門翠堤大樓嚴重傾斜，救災人員持續搜索，罹難人數已經為5人。搜救人員持續接力搜尋其他失聯者。（編輯：卞金峰）1070208

影片來源：中央社

花蓮地震 雲門翠堤大樓找到行李箱

（中央社記者黃旭昇花蓮8日電）花蓮強震，過了黃金24小時，仍漏夜搶救。雲門翠堤大樓嚴重傾斜，現場大小餘震不斷，今天凌晨確認現場狀況安全，救災人員再度入內搜救並徒手開挖，找到疑似旅客的行李箱。

花蓮縣6日深夜發生芮氏規模6.0強震，造成花蓮雲門翠堤大樓嚴重傾斜，8日凌晨剛過黃金24小時，在封鎖線內，救災機具不斷運轉。今天凌晨2時3分仍有餘震搖晃。

中華民國搜救總隊的紅色小怪手，將水泥碎塊耙開，救災人力在傾斜的1樓、2樓空間，合力將障礙物搬出。旁邊就是整個攔腰折斷的鋼筋，或彎曲或折斷，讓人怵目驚心。

社區大樓往下塌陷傾斜，2樓被擠壓成1樓，1樓則被擠壓變成地下室，成為搜救最困難的地區。戴著安全膠盔的救災人員頭頂上，就是混凝土剝落的梁柱。

救難人員必須在狹小有限的空間中搬運障礙物，以利於特搜人員進入搜尋。救難人員凌晨在207號房屋內找到疑似旅店房客的行李箱。

雲門翠堤大樓為地上12樓、地下1樓的住商混和型大樓，其中1、2樓是「漂亮生活旅店」。截至7日晚間11時為止，大樓已有4死亡、52人失聯。

警方查看黑色行李箱內物品，包括有女性衣褲，咖啡色鞋子，毛巾與皮帶，但沒有證件可確認是誰的物品。

社區大樓的正面，救災人員徒手搬運與搜救，建築物背面的工程人員也沒有閒著，因建築物已往後傾斜33度，指揮中心緊急調派預拌混凝土車灌漿穩住地基，加上強化多根的支撐鋼梁。

第九河川局出借20個防汛混凝土塊，每個重約20公噸，做為鋼構梁柱的支撐底座，以避免倒塌的風險。（編輯：卞金峰）1070208

花蓮大地震，搶救進度過了黃金24小時，8日凌晨仍漏夜搶救。雲門翠堤大樓嚴重傾斜（圖），大樓為地上12樓、地下1樓的住商混和型大樓，歪斜聳立。中央社記者黃旭昇花蓮攝 107年2月8日花蓮大地震，搶救進度過了黃金24小時，8日凌晨仍漏夜搶救。雲門翠堤大樓嚴重傾斜（圖），大樓為地上12樓、地下1樓的住商混和型大樓，歪斜聳立。中央社記者黃旭昇花蓮攝 107年2月8日
花蓮強震，過了黃金24小時，仍漏夜搶救。雲門翠堤大樓嚴重傾斜，現場大小餘震不斷，8日凌晨確認現場狀況安全，救災人員再度入內搜救並徒手開挖，找到疑似旅客的行李箱。中央社記者裴禛攝 107年2月8日花蓮強震，過了黃金24小時，仍漏夜搶救。雲門翠堤大樓嚴重傾斜，現場大小餘震不斷，8日凌晨確認現場狀況安全，救災人員再度入內搜救並徒手開挖，找到疑似旅客的行李箱。中央社記者裴禛攝 107年2月8日
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