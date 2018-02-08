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地震來襲時 牢記三動作保護頭頸

發稿時間：2018/02/08 09:25

最新更新：2018/02/08 09:25

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（中央社記者劉建邦台北8日電）花蓮發生強震且餘震不斷，消防署今天建議，地震發生時，牢記「趴下、掩護、穩住」以物品護頭、頸，躺臥床上可用枕頭或棉被放頭上，逃生時穿鞋保護腳，平時準備緊急避難包。

花蓮6日深夜11時50分發生規模6強震，7級震度震垮花蓮市區多棟建物。地震測報中心提醒，未來2週可能會發生規模5以上餘震，提醒民眾隨時留意。

消防署災害管理組科長楊豔禾受訪時表示，地震發生時最重要的是保護頭部、頸部避免受傷，立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲桌下時可握住桌腳，若遇餘震，隨桌子移動，形成防護屏障，蹲在牆角或床邊等其他地方避難時，應注意電器、燈具、書櫃或貨架是否掉落，躺臥床上時可用枕頭或棉被保護頭部，直到地震結束。

發生地震時，別抬頭看室內屋頂，因日光燈可能在搖晃過程破裂，造成臉部或眼睛遭破片刺傷，若可順利逃出戶外，記得穿鞋保護雙腳。

平時預先準備好緊急避難包，內放緊急糧食、禦寒保暖衣物、證件影本、現金、粗棉手套、手電筒、輕便雨衣、暖暖包、口罩等，家中有小孩的民眾，可在避難包內放奶粉、紙尿布、奶瓶，避難包應放在隨手可取地方，每半年至少重新檢查一次。

消防署建議，若遇地震不幸受困屋內，可嘗試撥打手機告訴親友自己所在位置；受困嚴重毀損建物內，聽見外頭有搜救人員呼叫，有節奏性敲打東西發出聲響。相關防震資訊可至官網或台灣抗震網查詢。（編輯：唐聲揚）1070208

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