消防署長：雲門翠堤沒有每小時傾斜5公分

影片來源：中央社

（中央社記者劉建邦台北8日電）花蓮縣6日深夜發生芮氏規模6.0強震，花蓮雲門翠堤大樓嚴重傾斜，但是消防署長陳文龍今天澄清，大樓沒有媒體報導每小時傾斜5公分的狀況，搜救持續進行中。



中央災害應變中心上午舉行「0206花蓮震災」工作會報，內政部長葉俊榮及陳文龍等官員出席。



陳文龍表示，雖然現場餘震不斷，但是救災沒有中斷，而且也採取了安全措施。



至於媒體報導雲門翠堤大樓每小時出現傾斜5公分狀況，陳文龍說，根據現場同仁回報及建築師公會監測，並沒有每小時傾斜的問題，搜救員也持續在場搶救。



葉俊榮表示，駐守單位持續關注現場搜救進度並給予必要協助，且針對因地震造成的危險建築物進行周邊管制道路，對於災民持續提供收容和就醫服務，並確保收容所物資無虞，應把短期收容機制轉為中長期的安置措施。



中央災害應變中心提供報告指出，截至上午6時止，已開設花蓮縣立體育館小巨蛋收容494人、中華國小收容329人、花蓮榮民之家收容2人等3處，共收容825人，收容所內禦寒衣物及飲食無虞，且持續透過自強號協助載運物資到災區。



中央災變中心報告顯示，針對慰問金發放，將協助花蓮縣政府確認死傷名單及領取順位後，儘速完成死亡慰問金發放；為協助災民籌措後續醫療、生活及社會重建費用，從2月7日起開放接受民眾愛心捐款，捐款期間預定至4月30日止，並加速民間團體辦理震災勸募許可作業。（編輯：張銘坤）1070208