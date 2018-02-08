/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 花蓮地震雲門翠堤地震股市
>rss

強震過後衍生法律爭議　法扶可諮詢

發稿時間：2018/02/08 18:32

最新更新：2018/02/08 18:32

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）花蓮強震造成多處建物倒塌、人員傷亡及財物損失的悲劇。預期強震過後恐將衍生民刑事等法律爭議，法律扶助基金會花蓮分會提供法律諮詢。

法扶花蓮分會並已啟動受災民眾關懷行動，動員57名扶助律師提供專業協助，因應受災民眾的法律諮詢需要，並調派分會專員進駐災區和災民收容中心，除發送法律扶助宣傳摺頁供民眾參考外，並將直接協助受災民眾進行法律扶助申請作業。

法扶花蓮分會會長林國泰表示，針對符合法律扶助條件可申請各類法律扶助的民眾，如因地震造成災害受有損失，而有進行民事假扣押、假處分等保全程序的需要，但卻無力提供擔保金時，法律扶助基金會為照顧資力弱勢者在民事保全程序上的權益。

只要申請扶助案件經分會審查通過，對於假扣押需提供擔保金等困擾，即可由分會出具保證書代替提供擔保金，以免除受扶助的弱勢民眾在經濟上的沉重負擔。

國家為保障人民權益，對於無資力或因其他原因，無法受到法律適當保護者，特別制定法律扶助法，提供民眾必要的法律扶助。凡因地震受有災害損失，且符合法律扶助申請條件的民眾，或具有原住民身分者，如有法律扶助的需要，都可依實際需求申請各類的法律扶助。（編輯：管中維）1070208

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP