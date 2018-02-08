強震過後衍生法律爭議　法扶可諮詢

（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）花蓮強震造成多處建物倒塌、人員傷亡及財物損失的悲劇。預期強震過後恐將衍生民刑事等法律爭議，法律扶助基金會花蓮分會提供法律諮詢。



法扶花蓮分會並已啟動受災民眾關懷行動，動員57名扶助律師提供專業協助，因應受災民眾的法律諮詢需要，並調派分會專員進駐災區和災民收容中心，除發送法律扶助宣傳摺頁供民眾參考外，並將直接協助受災民眾進行法律扶助申請作業。



法扶花蓮分會會長林國泰表示，針對符合法律扶助條件可申請各類法律扶助的民眾，如因地震造成災害受有損失，而有進行民事假扣押、假處分等保全程序的需要，但卻無力提供擔保金時，法律扶助基金會為照顧資力弱勢者在民事保全程序上的權益。



只要申請扶助案件經分會審查通過，對於假扣押需提供擔保金等困擾，即可由分會出具保證書代替提供擔保金，以免除受扶助的弱勢民眾在經濟上的沉重負擔。



國家為保障人民權益，對於無資力或因其他原因，無法受到法律適當保護者，特別制定法律扶助法，提供民眾必要的法律扶助。凡因地震受有災害損失，且符合法律扶助申請條件的民眾，或具有原住民身分者，如有法律扶助的需要，都可依實際需求申請各類的法律扶助。（編輯：管中維）1070208