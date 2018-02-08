/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 花蓮地震雲門翠堤地震股市
>rss

台日友好 統帥脫困日本客想捐款助花蓮

發稿時間：2018/02/08 19:18

最新更新：2018/02/08 19:48

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
花蓮地區6日深夜強震，造成多棟大樓傾斜，災情嚴重的統帥大飯店原來有11層樓高，因地震導致1到3樓塌陷被埋。中央社記者董俊志攝 107年2月7日花蓮地區6日深夜強震，造成多棟大樓傾斜，災情嚴重的統帥大飯店原來有11層樓高，因地震導致1到3樓塌陷被埋。中央社記者董俊志攝 107年2月7日

（中央社記者陳葦庭台北8日電）「原本很擔心客人被嚇到，沒想到還主動提出要捐款。」泰美旅行社總經理李淑玲說，6日晚間下榻統帥大飯店的日本團客今天離台前詢問如何捐款，再度展現台日友好一面。

6日花蓮發生芮氏規模6.0地震，統帥大飯店遭重創傾倒，當天一度有上百名旅客受困，其中包括約50名日本旅客。泰美旅行社總經理李淑玲今天告訴中央社記者，泰美旅行社負責的日本團客今天離台，離開前還詢問導遊「如何捐款」，再度展現日本人對台灣的友善。

她表示，這團的日本旅客當晚分別下榻在統帥大飯店10樓和5樓，地震發生後飯店傾倒，導遊徐冠榮隨即去一間間敲旅客房門，所幸房間門都沒有受損打不開的情況，於是導遊就領著旅客走樓梯到5樓，最後從窗口脫困。

她說，原本很擔心日本旅客來台旅遊遭逢這件事情被嚇到，加上當晚不得已讓旅客在遊覽車睡覺，有些旅客行李還留在飯店，很擔心旅客有微詞，因此今天特別赴機場送機，沒想到這些日本客人非但沒有不滿，還向導遊詢問如何捐款，讓人非常感動，而她也表示，多數日本旅客表示，台日地震都頻繁，更能發揮同理心。

她還轉述當天導遊說法指出，當晚很多花蓮當地旅遊業者主動安排遊覽車接送，有的遊覽車司機甚至說不睡了，願意無償支援，在最危急的時候展現出台灣最美風景。（編輯：吳協昌）1070208

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP