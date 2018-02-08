台日友好 統帥脫困日本客想捐款助花蓮

花蓮地區6日深夜強震，造成多棟大樓傾斜，災情嚴重的統帥大飯店原來有11層樓高，因地震導致1到3樓塌陷被埋。中央社記者董俊志攝 107年2月7日

（中央社記者陳葦庭台北8日電）「原本很擔心客人被嚇到，沒想到還主動提出要捐款。」泰美旅行社總經理李淑玲說，6日晚間下榻統帥大飯店的日本團客今天離台前詢問如何捐款，再度展現台日友好一面。



6日花蓮發生芮氏規模6.0地震，統帥大飯店遭重創傾倒，當天一度有上百名旅客受困，其中包括約50名日本旅客。泰美旅行社總經理李淑玲今天告訴中央社記者，泰美旅行社負責的日本團客今天離台，離開前還詢問導遊「如何捐款」，再度展現日本人對台灣的友善。



她表示，這團的日本旅客當晚分別下榻在統帥大飯店10樓和5樓，地震發生後飯店傾倒，導遊徐冠榮隨即去一間間敲旅客房門，所幸房間門都沒有受損打不開的情況，於是導遊就領著旅客走樓梯到5樓，最後從窗口脫困。



她說，原本很擔心日本旅客來台旅遊遭逢這件事情被嚇到，加上當晚不得已讓旅客在遊覽車睡覺，有些旅客行李還留在飯店，很擔心旅客有微詞，因此今天特別赴機場送機，沒想到這些日本客人非但沒有不滿，還向導遊詢問如何捐款，讓人非常感動，而她也表示，多數日本旅客表示，台日地震都頻繁，更能發揮同理心。



她還轉述當天導遊說法指出，當晚很多花蓮當地旅遊業者主動安排遊覽車接送，有的遊覽車司機甚至說不睡了，願意無償支援，在最危急的時候展現出台灣最美風景。（編輯：吳協昌）1070208