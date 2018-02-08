花蓮地震 海外台商發起震災募款

花蓮強震，造成嚴重災情，世界台灣商會聯合總會輔導總會長林見松（左2）、僑委會委員長吳新興（中）等人8日出席世界台商總會為花蓮震災募款記者會。中央社記者侯姿瑩攝 107年2月8日

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，市區傳出大樓坍塌及道路龜裂災情，已知10死、逾200傷。世界台灣商會聯合總會說，已在全球各分會發起募款活動，協助災區重建。



世界台灣商會聯合總會輔導總會長林見松等人今天代表總會長林貴香出席記者會。林見松表示，對花蓮地震造成嚴重災情，感到沉痛，世界台商總會已在世界各地分會發起募款活動，希望透過募款表達關懷，協助災區重建，幫助災區民眾盡快恢復正常生活。



林見松說，世界台商總會底下在亞洲、歐洲、大洋洲、非洲、北美洲、中南美洲還有各自的洲總會，共在全球76個國家、189個分會發起募款活動，預計總募款金額可達新台幣上千萬元。



他指出，世界台商總會代表將帶著募得的款項，親自前往花蓮，把捐款交給花蓮縣政府，再由縣政府統籌使用。



林見松表示，台商代表與僑務委員會委員長吳新興，預計2月28日前往花蓮將募得款項交給花蓮縣政府。



吳新興在記者會致詞時表示，感謝世界台商總會對花蓮大地震的關心，他代表政府對海外台商的善意，表達感謝。



世界台商總會過去在台灣發生重大災難時，都有發動募款，提供協助。包括2014年高雄氣爆後，世界台商總會捐了新台幣2000萬元，以及2016年台南大地震後，亞洲台灣商會聯合總會捐了2000萬元。（編輯：郭萍英）1070208