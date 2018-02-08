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花蓮震災 葉俊榮：優先評估公共場所安全

發稿時間：2018/02/08 21:51

最新更新：2018/02/08 21:51

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（中央社記者王揚宇台北8日電）內政部長葉俊榮今晚主持「0206花蓮震災中央災害應變中心」第七次會報表示，要協助地方政府掌握時效，針對供公眾使用的建築物及公共場所，優先進行緊急評估，確保民眾安全。

葉俊榮在工作會報中指出，看到各縣市消防同仁充滿鬥志、一心一意的救人，他很感動，在大家共同努力下，搜救範圍越來越聚焦，失聯人數已減少到7人，搜救工作仍在進行中，但根據預報還是有餘震，提醒搜救同仁要注意安全。

葉俊榮說，針對被貼紅單管制的建築，要協助地方政府做好周邊安全管制工作，避免民眾因任何原因想靠近而影響安全。

葉俊榮表示，接下來會慢慢進入復原重建階段，因為可能還有餘震，不希望受損建築物結構受到影響，甚至造成二次傷害，所以要協助地方政府掌握時效，針對供公眾使用的建築物以及公共場所，優先進行緊急評估。

此外要向民眾宣導，如果住宅受損危及安全，要盡速申報，以利安排專業技師前往評估。

葉俊榮說，衛生福利部要協助地方政府強化收容安置人員的照顧，對於台九線蘇花公路通行安全，考量可能仍有餘震發生，交通部要做好相關安全措施，減少可能的損害。

參與工作會報的交通部政務次長范植谷說，會加強蘇花公路巡查作業，並採取相關因應措施，確保民眾通行安全。（編輯：施燕飛/方沛清）1070208

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