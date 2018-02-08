花蓮地震 總統：政府會給災民最好照顧

（中央社台北8日電）花蓮強震釀嚴重災情，總統蔡英文關切安置民眾生活與救災進度，今天再赴花蓮慰問並夜宿花蓮。總統說，政府會承擔，給災民最好的照顧，「無論發生什麼事，全台灣的人都跟花蓮在一起。」



花蓮6日晚間11時50分發生規模6.0地震，多處建築物傾斜塌陷造成多人傷亡。



災後近48小時，根據中央災害應變中心統計截至今晚8時30分，花蓮市統帥飯店、雲門翠堤大樓、國盛六街2號大樓、國盛六街41號民宅等4處建築物受損，共造成10人死亡、272人受傷，7人失聯。花蓮縣體育館及中華國小2處收容所安置806人。



蔡總統下午再度抵達花蓮，關切受災民眾安置生活狀況與最新救災進度。總統到花蓮縣政府開設的收容所花蓮小巨蛋體育場慰問災民，並與災民共進晚餐，聽取災民心聲。總統說，政府會承擔，給災民最好的照顧。



蔡總統並表示，很多災民對後續餘震十分不安，因此她希望今天晚上能住在花蓮，與花蓮鄉親共度這不安的時刻，希望鄉親能夠安心，「全台灣的人都跟花蓮在一起。」



花蓮震災引起國際關注，全球送暖慰問，蔡總統說，已經收到來自美、日、中國大陸等政府與歐盟的慰問；教宗與達賴喇嘛也對台灣致上祝福；她也感謝日本首相安倍晉三致函慰問。



多位部會首長也赴花蓮勘災，內政部長葉俊榮到花蓮國盛六街，視察在國盛六街上因地震塌陷的大樓。葉俊榮表示，目前最重要的工作，就是確保搜救現場的人員安全，「只要能夠搶救，就一定要搶救出來！」



教育部長潘文忠視察受損嚴重的中華國小、花崗國中、明義國小等校，瞭解學校災損與開學準備情形。教育部並表示，將撥出新台幣3000萬元搶修經費，希望2月21日能正常開學。



經濟部次長王美花、民進黨立委蕭美琴、行政院東服中心執行長許傳盛及工業局長呂正華等人，到花蓮美崙及光華工業區了解企業受損情形，傾聽企業需求，協助業者復原。針對地震造成的產業災情，經濟部已第一時間成立「產業災後復建服務團」。



花蓮地震進入第三天，搜救人員爭取黃金72小時救災時間，另外，日本政府專家小組帶來兩台新型生命探測儀，並教導台灣救災單位使用，盼能搶救最後受困者。



花蓮縣長傅崐萁宣布，今天完成4棟坍塌房屋的人員搜尋，明天清晨6時起，將進行大規模機具開挖。（編輯：管中維）1070208