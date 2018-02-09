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關鍵字： 股市花蓮地震雲門翠堤地震
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花蓮震災10死7失聯 搶進雲翠大樓救援

發稿時間：2018/02/09 08:42

最新更新：2018/02/09 09:52

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花蓮6日深夜強震造成多處建築物倒塌，傾斜塌陷的雲門翠堤大樓9日持續搜救。中央社記者裴禎攝 107年2月9日花蓮6日深夜強震造成多處建築物倒塌，傾斜塌陷的雲門翠堤大樓9日持續搜救。中央社記者裴禎攝 107年2月9日

（中央社記者黃麗芸台北9日電）花蓮6日深夜強震造成當地4處建築物倒塌，釀10死、273傷，尚有7人失聯。搜救人員持續針對倒塌的雲門翠堤大樓進行搜救，目前找到失聯陸客何鳳華的證件與包包。

根據中央災害應變中心今天上午8時最新災情統計數據，失聯者為雲翠大樓內漂亮生活旅店住客7人，分別為香港夫妻蘇煒禧、蕭敏瑜，和一家5口陸籍旅客、共4大1小，包括有楊捷、丁文昌、丁守慧、何鳳華、楊浩然。

救災人員在201房找到何鳳華的包包、證件、衣物、手機，但仍不確定失聯陸客是否被困在坍塌建物內。

這起地震除造成花蓮統帥飯店、國盛六街2及4號、國盛六街41號和雲門翠堤大樓4建物倒塌，迄今共救出231人；收容所開設包括花蓮縣體育館、中華國小及榮民之家，共收容810人。

3處橋梁仍封閉，其中七星潭大橋須待結構技師確認結構安全；尚志橋封閉；三號橋封閉(尚志路往中華國小)。

27處道路損壞；4處封路，為台8縣98K至112K（大禹嶺）、台14甲縣翠峰（18K）至大禹嶺（41K）、台7甲線40至45.7K（南山至思源）、台8線112K至133K（大禹嶺至慈恩）。

停水戶數仍有9000戶，範圍包括花蓮市區、七星潭、新城北埔及順安村等地區。（編輯：黃瑞弘）1070209

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