榮總資訊室涉採購弊案 檢方聲押2人

（中央社記者林長順新北9日電）新北地檢署獲報，台北榮總、榮總桃園分院資訊室人員涉嫌接受廠商招待，以洩漏招標文件等方式護航廠商得標。檢方昨天指揮廉政署兵分28路搜索、約談，今天聲押禁見2人。



被檢察官聲押禁見者，包括榮總桃園分院秘書室周姓約用人員、桃榮資訊室姜姓副技師。另外，北榮資訊室陳姓約用人員、桃榮資訊室李姓主任及王姓廠商各交保新台幣10萬元。



新北地檢署指出，桃榮資訊室李姓主任等人，自102年間起，經辦榮總桃園分院、榮總陸續辦理的「一對一叫號機與顯示器」、「105、106年度電腦伺服器暨機房周邊設備維護」、「桃園市民醫療小管家計畫」、「語音預約掛號按鍵系統汰換更新」等採購案。



檢方表示，相關採購人員辦理上述採購案時，涉嫌私下接受王姓廠商不正飲宴及收受王男提供的筆記型電腦、百貨公司禮券等財物，進而以浮報價額、分割採購、綁規格、洩漏招標文件內容等違反政府採購法的行為，護航業者順利得標，涉犯貪污治罪條例違背職務、行收賄及圖利等罪嫌。



新北檢檢肅黑金專組檢察官卓俊吉昨天指揮廉政署，兵分28路前往榮總、榮總桃園分院等地搜索，並約談榮總桃園分院資訊室李姓主任等人到案。（編輯：張銘坤）1070209