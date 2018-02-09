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花蓮強震復建 工程會：災害準備金辦理

發稿時間：2018/02/09 20:15

最新更新：2018/02/09 20:15

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（中央社記者朱則瑋台北9日電）花蓮強震釀災，工程會啟動0206地震復建專案，將以災害準備金辦理搶災工作，市區道路以恢復人車通行為優先處理，且除了七星潭大橋，初步評估還有2座人行陸橋及1座鐵橋需拆除重建。

2月6日深夜發生規模6.0地震，造成花蓮嚴重災情，行政院公共工程委員會啟動0206地震復建專案，並在今天會同行政院主計總處、交通部公路總局、內政部營建署、花蓮縣政府等單位至災區現勘道路等公共設施災損情形，就災損修復範圍、數量及方式達成共識，以加速搶災及復建作業。

工程會今天發布新聞稿表示，這次地震造成花蓮市橋梁、人行道、路面及多棟建築物受損，工程會為加速勘災，分兩組人員與各單位展開現勘作業，第一組與主計總處、公路總局至七星潭大橋現場了解災損情形，引道損壞部分請花蓮縣政府先進行緊急搶修，挖除既有受損路面後再進行滾壓修復。

橋墩受損部分，由縣府委請大型專業顧問公司做安全檢測並確認結構安全，如有辦理復建工程需求，經費部分中央已啟動復建專案，縣府可循災後復建機制報請行政院協助。

工程會表示，除七星潭大橋外，現勘市區道路及橋梁損壞情形，市區路面大多為擠壓隆起變形，將由縣府就路面進行挖除重鋪處理，以恢復人車通行為優先處理原則；另外將就橋墩或橋台受損進行修復，目前有2座人行陸橋及1座鐵橋，初步評估要以拆除重建方式辦理，後續將請專業評估再次確認。

工程會指出，各地災損如需經縣府評估後有搶修搶險必要，可用災害準備金經費辦理搶災工作，如災害準備金不足，可依規定送行政院協助，工程會將統籌中央部會進行勘災，全力協助地方政府展開實質復建工作。（編輯：林孟汝）1070209

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