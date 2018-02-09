搜救艱難 台南特搜隊交棒：大家都盡力了

（中央社記者楊思瑞台南9日電）前往花蓮支援搜救工作的台南市特搜隊，經過近3天的努力後，在今天中午左右撤離現場。帶隊官蔡承諭說，現場搜教任務比想像中更難，大家都盡力了。



6日晚間花蓮地震發生後幾個小時，台南市消防局就調派32名特搜隊員、1名結構技師、3名醫師、4名護理師及1隻搜救犬，並徵調第四救災救護大隊長陳坤宗，帶著5名大隊幕僚前往花蓮協助救災。



蔡承諭表示，大多數成員兩年前經歷過維冠大樓倒塌現場的救災工作，對這次的任務感觸很深，也都知道跟時間賽跑的重要性。原本準備搭飛機，但後來因故改為搭車前往。卻在途中遇上道路中斷，要繞道而行，花了9個多小時才抵達災區。



他說，後來在傾倒的雲門翠堤大樓第三面中間路徑執行搜救工作，現場原本的大樓樓梯及地板都擠壓成直立狀，就像有許多道牆直立擋在預定的前進路線前面，破壞一面牆約需2個小時時間。加上搜救過程中餘震不斷，還要擔心建物會不會再有傾倒情況，救援任務比想像中來得艱難。



蔡承諭指出，台南特搜隊今天上午被分配到雲門翠堤大樓內旅店的201室上方，經儀器檢測後並未發現生命徵象訊號。



他指出，應變中心開會討論，因人力需求降低，台南特搜隊在中午左右撤離，大家都盡力了，也希望後續的現場救援工作都能很順利。（編輯：卞金峰）1070209