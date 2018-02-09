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林錫山5千萬交保 每週3天向派出所報到

發稿時間：2018/02/09 20:44

最新更新：2018/02/09 20:44

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（中央社記者蕭博文台北9日電）被控貪汙的前立法院秘書長林錫山，今天獲高院裁定以5000萬元交保，並限制住居、出境、出海，每週一、三、五必須到台北市政府警察局大安分局安和路派出所報到。

林錫山在民國105年1月20日遭台北地方法院檢察署聲請羈押獲准，隨後一二審均遭羈押，迄今超過2年；林錫山晚間在律師陪同下離開台灣高等法院，未發表任何意見。

全案緣於林錫山主導立法院多起電腦軟硬體設備招標案，被控從民國101年到104年收受網遠科技負責人李保承新台幣3950萬元回扣，一審遭判刑16年，案經上訴，高院上週就林錫山部分辯論終結，林請求交保，合議庭今天開庭後裁定准許。

高院新聞稿指出，林錫山涉犯貪汙重罪嫌疑重大，且長期擔任立法院秘書長，又有來源不明的2億3000萬元財產，足見其人脈豐沛，政商關係良好且財力雄厚，覓得逃亡管道及籌足逃亡資金能力甚高，又一審遭判刑16年，有相當理由認定他有逃亡之虞，羈押原因依然存在。

合議庭審酌，林錫山前無犯罪紀錄，且已全數繳交犯罪所得3950萬元，另就財產來源不明罪部分，提出現金與不動產作為擔保，價值共計2億1864萬8703元，供日後可能被法院宣告沒收及追徵時的擔保。

合議庭因此認為，林錫山若能提出5000萬元的保證金，並以限制住居於台北市大安區住所，及限制出境、出海作為羈押替代手段，即無繼續羈押必要。

合議庭為確保林錫山遵守限制住居處分，另要求應於每星期一、三、五至派出所報到，若違反限制住居處分，法院得命再執行羈押。（編輯：施燕飛/方沛清）1070209

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