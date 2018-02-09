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花蓮地震 日本雅虎募款9萬多人響應

發稿時間：2018/02/09 21:24

最新更新：2018/02/09 21:24

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（中央社記者黃名璽東京9日專電）日本雅虎網站（Yahoo! JAPAN）針對花蓮地震開設捐款專頁，截至日本時間今天晚間10時8分，超過9萬2300多人慷慨解囊，捐款金額已突破8087萬日圓。

雅虎日本公司（Yahoo Japan Corp.）所成立的雅虎基金針對花蓮地震開設捐款專頁，截至晚間10時8分，已累積8087萬日圓（約新台幣2183萬4900元）的捐款，捐款人數為9萬2340人。

活動所得款項，將透過雅虎基金捐贈給協助災區救援、重建，及協助災民生活及重建的國際非政府組織（NGO）等團體。

花蓮縣6日深夜發生規模6.0地震，縣治花蓮市震度7級，市區數棟大樓傾斜坍塌及道路龜裂，花蓮縣政府開設一級救援應變，軍方也動員救災，至今造成12人喪生、279人受傷、5人失聯。

災害管理亞太聯盟（Asia Pacific Alliance for Disaster Management）透過雅虎網路募款平台，發起緊急協助台灣地震的募款，目標金額為50萬日圓，截至晚間8時已募到112萬1023日圓（約新台幣30萬4582元），達成率224%。

另外，日本樂天（Rakuten）同樣針對花蓮地震，在網路上發起一個月的募捐活動，截至晚間8時，已募到326萬4078日圓（約新台幣89萬2283元）

日本目前也有部分便利商店開始為花蓮地震募款。

千葉縣館山市公所透過推特表示，已在市內2處地方設置募款箱，接受日本民眾捐款。

有網友在臉書分享，沖繩縣石垣市也已設置捐款箱，呼籲市民共同伸援。1070209

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