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關鍵字： 平昌冬奧股市花蓮地震雲門翠堤

花蓮地震雲門翠堤救援 尋獲1名罹難者

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花蓮地震2加籍旅客罹難 加拿大辦事處慰問

發稿時間：2018/02/10 10:02

最新更新：2018/02/10 10:17

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花蓮地震造成嚴重災情，已知12死，其中包括1名菲籍外勞、2名加拿大籍旅客。（中央社檔案照片）花蓮地震造成嚴重災情，已知12死，其中包括1名菲籍外勞、2名加拿大籍旅客。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）花蓮地震造成嚴重災情，已知12死，其中包括1名菲籍外勞、2名加拿大籍旅客。加拿大駐台辦事處今天表示，向所有受到地震影響的民眾與家屬表達慰問及關懷，包括在地震中喪生的加籍人士。

加拿大駐台北貿易辦事處在臉書發布貼文表示，對所有受到花蓮地震影響的大家表達慰問之意，「我們的關懷會與所有花蓮居民，他們的朋友及家人同在，包括2名罹難的加拿大人民」。

加拿大辦事處說，也希望感謝第一線救災與醫護人員在花蓮不眠不休的努力，持續協助花蓮民眾。「加拿大在這個艱困的時期與台灣人民站在一起」。

花蓮6日深夜強震造成市區4處建築物傾塌，已知12死、5失聯。其中，加拿大籍旅客蘇煒禧與妻子蕭敏渝不幸罹難。（編輯：楊玫寧）1070210

The Canadian Trade Office in Taipei extends its sincerest condolences to all those affected by Tuesday night’s...

Canadian Trade Office in Taipei | 加拿大駐台北貿易辦事處 (CTOT) 貼上了 2018年2月9日

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