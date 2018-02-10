花蓮地震2加籍旅客罹難 加拿大辦事處慰問

花蓮地震造成嚴重災情，已知12死，其中包括1名菲籍外勞、2名加拿大籍旅客。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）花蓮地震造成嚴重災情，已知12死，其中包括1名菲籍外勞、2名加拿大籍旅客。加拿大駐台辦事處今天表示，向所有受到地震影響的民眾與家屬表達慰問及關懷，包括在地震中喪生的加籍人士。



加拿大駐台北貿易辦事處在臉書發布貼文表示，對所有受到花蓮地震影響的大家表達慰問之意，「我們的關懷會與所有花蓮居民，他們的朋友及家人同在，包括2名罹難的加拿大人民」。



加拿大辦事處說，也希望感謝第一線救災與醫護人員在花蓮不眠不休的努力，持續協助花蓮民眾。「加拿大在這個艱困的時期與台灣人民站在一起」。



花蓮6日深夜強震造成市區4處建築物傾塌，已知12死、5失聯。其中，加拿大籍旅客蘇煒禧與妻子蕭敏渝不幸罹難。（編輯：楊玫寧）1070210



