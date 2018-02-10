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花蓮地震雲門翠堤救援 尋獲1名罹難者

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罹難陸客楊麗蓉韋嘉家屬抵花蓮殯儀館 不發一語

發稿時間：2018/02/10 10:46

最新更新：2018/02/10 11:13

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花蓮6日深夜發生規模6.0地震，目前已造成12死279傷5失聯。花蓮縣政府預計於12日為罹難者舉行聯合公祭，並於13日辦理頭七法會。目前靈堂（圖）正在加緊趕工。中央社記者繆宗翰花蓮攝　107年2月10日花蓮6日深夜發生規模6.0地震，目前已造成12死279傷5失聯。花蓮縣政府預計於12日為罹難者舉行聯合公祭，並於13日辦理頭七法會。目前靈堂（圖）正在加緊趕工。中央社記者繆宗翰花蓮攝　107年2月10日

（中央社記者繆宗翰花蓮10日電）花蓮地震罹難的陸籍婦人楊麗蓉、韋嘉等人家屬上午10時許抵達花蓮殯儀館配合相驗親屬遺體。家屬步下遊覽車後快速進入勘驗區域，全程不發一語，媒體記者則被工作人員隔開。

47歲的楊麗蓉這次攜19歲女兒李楊琦，與53歲友人韋嘉從廣州來台自由行，同住在雲門翠堤大樓內的「漂亮生活旅店」2樓205號房。地震發生後，3人不幸罹難。

韋嘉的兒子韋思奇與楊麗蓉的妹妹楊麗芳夫婦先後於昨晚抵達桃園機場。一行人10日清晨6時許在海峽交流基金會人員陪同下，從台北搭乘火車於今天上午9時45分左右抵達花蓮，驅車趕赴殯儀館。

據了解，檢察官、法醫將比對罹難者DNA確認身分，並由海基會人員協助家屬辦理罹難者死亡證明等相關文書作業。

花蓮6日深夜發生規模6.0地震，目前已造成12死279傷5失聯。花蓮縣政府預計於12日為罹難者舉行聯合公祭，並於13日辦理頭七法會。（編輯：張淑伶）1070210

花蓮地震罹難的陸籍婦人楊麗蓉、韋嘉等人家屬10日上午抵達花蓮殯儀館配合相驗親屬遺體，步下遊覽車後快速進入勘驗區域，全程不發一語。中央社記者繆宗翰攝 107年2月10日花蓮地震罹難的陸籍婦人楊麗蓉、韋嘉等人家屬10日上午抵達花蓮殯儀館配合相驗親屬遺體，步下遊覽車後快速進入勘驗區域，全程不發一語。中央社記者繆宗翰攝 107年2月10日
花蓮地震罹難的陸籍婦人楊麗蓉、韋嘉等人家屬10日上午抵達花蓮殯儀館配合相驗親屬遺體，全程不發一語。中央社記者繆宗翰攝　107年2月10日花蓮地震罹難的陸籍婦人楊麗蓉、韋嘉等人家屬10日上午抵達花蓮殯儀館配合相驗親屬遺體，全程不發一語。中央社記者繆宗翰攝　107年2月10日
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