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關鍵字： 平昌冬奧股市花蓮地震雲門翠堤

花蓮地震雲門翠堤救援 尋獲1名罹難者

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失聯5陸客身分確認 靠家屬和災區小店一段因緣

發稿時間：2018/02/10 10:53

最新更新：2018/02/10 11:46

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花蓮震災救援已持續80多個小時，救難人員持續搜救雲門翠堤大樓5名陸客；災區旁一家火鍋店老闆和陸客家屬卻牽一段因緣，他靠著微信傳遞訊息，確認死者身分。圖為火鍋店老闆陳增祿（右）和參與203房救援的紅十字會隊員黃柏融（左）。（陳增祿提供）中央社記者李先鳳傳真　107年2月10日花蓮震災救援已持續80多個小時，救難人員持續搜救雲門翠堤大樓5名陸客；災區旁一家火鍋店老闆和陸客家屬卻牽一段因緣，他靠著微信傳遞訊息，確認死者身分。圖為火鍋店老闆陳增祿（右）和參與203房救援的紅十字會隊員黃柏融（左）。（陳增祿提供）中央社記者李先鳳傳真　107年2月10日

（中央社記者李先鳳花蓮10日電）花蓮震災救援已持續80多個小時，救難人員艱辛地挖掘被壓在雲門翠堤大樓最深處的5名陸客；災區旁一家火鍋店老闆和陸客家屬卻牽一段因緣，他靠著微信傳遞訊息，確認失聯者身分。

目前搜救人員正挖掘最後失聯者，就是住在雲門翠堤大樓2樓漂亮生活旅店201室一家三代5名陸客（4大1小，楊捷、丁文昌、丁守慧、何鳳華、楊浩然）。

花蓮市頗有名氣的火鍋店老闆陳增祿平時熱心公益、為人和氣，他說，8日下午接到來自北京的電話，對方自稱是丁守強，說有親戚來台旅遊，住宿在「漂亮生活旅店」203房，請他協助確認住客是否平安。

陳增祿的店就在雲門翠堤大樓旁巷內，他陸續拍了現場倒塌狀況照片和新聞媒體的報導，藉微信傳遞，雙方都期待能夠獲得好消息。

陳增祿說，就在他和北京傳訊息時，一位剛交班的紅十字會隊員黃柏融在他店內暫歇，一聊之下他就是參與203房救援者，因為203房內無發現，已轉移至201號房開挖。

陳增祿說，丁守強傳訊說家屬已趕赴台灣要到花蓮見家人最後一面。（編輯：李錫璋）1070210

影片來源：中央社
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