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親人遊台命喪強震 韋嘉子偕女友跪別母親

發稿時間：2018/02/10 15:32

最新更新：2018/02/10 15:41

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不幸於花蓮強震罹難的陸籍婦人韋嘉，其子韋思奇（右2）10日抵達花蓮殯儀館配合相驗親屬遺體後，與女朋友在家祭儀式中下跪向母親致意。中央社記者徐肇昌攝　107年2月10日不幸於花蓮強震罹難的陸籍婦人韋嘉，其子韋思奇（右2）10日抵達花蓮殯儀館配合相驗親屬遺體後，與女朋友在家祭儀式中下跪向母親致意。中央社記者徐肇昌攝　107年2月10日

（中央社記者繆宗翰花蓮10日電）花蓮地震罹難的陸籍婦人楊麗蓉、韋嘉等人今天中午舉行告別式，並於下午移靈火化。家祭過程中，韋嘉的兒子牽著女友的手告別亡母；等待移靈過程低頭細撫母親遺照，令人動容。

47歲的楊麗蓉這次攜19歲女兒李楊琦，與53歲友人韋嘉從廣州來台自由行，同住在雲門翠堤大樓內的「漂亮生活旅店」2樓205號房。地震發生後，3人不幸罹難。

韋嘉的兒子韋思奇協同阿姨（韋嘉姊妹）、女友，與楊麗蓉的妹妹楊麗芳夫婦今天上午在海峽交流基金會人員陪同下，抵達花蓮殯儀館配合檢方勘驗，隨後舉行誦經法會、告別式。家屬等人在殯儀館過程中多配戴口罩，不願對媒體多言。

告別式進行到跪別亡者時，站在韋思奇身旁的女友隨即跟著要跪下，韋思奇一度牽手作勢不需要，但她執意下跪，隨後兩人一同跪下，叩別亡母。楊麗芳則在告別式過程中一度倚靠在一旁志工肩上哭泣，場面令人鼻酸。

告別式結束後，韋思奇與阿姨、女友都拉下口罩與母親的遺照合影，這時才看清楚，原來他是名18、9歲的青年。過程中，三人縱然強忍淚水，也堅持笑著與韋嘉拍最後一張合照，但淚水終究不停滾落。

隨後，楊麗蓉與李楊琦母女首先於下午2時移靈。過程中，楊麗芳手捧姊姊牌位、楊麗芳的丈夫則捧著李楊琦的牌位步上靈車，兩人的遺照則由工作人員代捧，出發前往火葬場。

另一方面，韋思奇與阿姨、女友待在帳中等候移靈。過程中，3人略有談笑，韋思奇數度牽起女友的手，但更多時候，他都不斷低頭細撫著母親的遺照。雖然媒體都只能遠遠在帳外拍攝，看不清他的表情，但舉手投足充滿著不捨與思念。

3人等待到下午3時20分，才由韋思奇獨自一人手捧媽媽的靈位、遺照，女友在一旁協助撐傘，步上靈車，前往火葬場。

據了解，3名罹難者下午移往花蓮縣吉安火葬場，家屬預計搭乘晚間7時許的火車返回台北，計畫近日內返回中國大陸。（編輯：劉政權）1070210

不幸於花蓮強震罹難的陸籍民眾楊麗蓉、韋嘉等人家屬10日抵達花蓮殯儀館，韋嘉的兒子韋思奇（藍衣）在法會現場輕撫母親遺照，神情哀戚。中央社記者徐肇昌攝　107年2月10日不幸於花蓮強震罹難的陸籍民眾楊麗蓉、韋嘉等人家屬10日抵達花蓮殯儀館，韋嘉的兒子韋思奇（藍衣）在法會現場輕撫母親遺照，神情哀戚。中央社記者徐肇昌攝　107年2月10日
不幸於花蓮地震罹難的陸籍民眾楊麗蓉、韋嘉等人家屬10日抵達花蓮殯儀館，韋嘉的妹妹（左）與韋嘉的兒子韋思奇（中）在親人遺照旁難過痛哭。中央社記者徐肇昌攝　107年2月10日不幸於花蓮地震罹難的陸籍民眾楊麗蓉、韋嘉等人家屬10日抵達花蓮殯儀館，韋嘉的妹妹（左）與韋嘉的兒子韋思奇（中）在親人遺照旁難過痛哭。中央社記者徐肇昌攝　107年2月10日
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