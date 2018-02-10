藝術家回憶921 對花蓮強震感同身受

南投縣埔里鎮出生的藝術家吳建興，九二一大地震發生時才國小五年級，當時災後恐怖景象仍歷歷在目。中央社記者魯鋼駿攝 107年2月10日

（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）南投縣埔里鎮出生的藝術家吳建興，九二一大地震發生時才國小五年級，當時災後恐怖景象仍歷歷在目，對於花蓮強震造成當地建物損壞、民眾傷亡，他感同身受，直呼「那種震撼會在心中一輩子」。



花蓮縣6日晚間11時50分發生芮氏規模6.0地震，造成包括市區雲門翠堤大樓、統帥飯店等建物塌陷，多數人員傷亡。



老家住在南投埔里的吳建興回憶，九二一發生當時他讀國小五年級，一陣「天搖地動」後，家就坍塌、半垮，全家人逃出戶外後，親眼見到馬路裂開、隆起，接著開始聽到消防車、救護車的鳴笛聲響，那些地震發生後的恐怖景象，至今仍歷歷在目。



吳建興說，九二一地震後，大家分別被安置在較安全的地方，睡大通鋪、吃大鍋飯，後來住進組合屋，學生們也在組合屋上課，空間狹小、夏天悶熱，生活品質很差，到了國中才到新的校區安置，花了好幾年，生活才慢慢恢復正常。



「地震災害帶來的震撼，會留在心中一輩子。」吳建興說，每次遇到地震，他的反應都比大家更激烈，記得6日當晚他人在台北，地震發生時他立刻起身想往外逃，後來看到花蓮災情嚴重，他感觸很深，非常了解那種傷痛與災後重建的辛苦。



吳建興近日受新竹市政府邀約，在市府前廣場展出家屋式藝術裝置「出雙入對-祈願居」，結合傳統文化及現代科技，以老舊家具、數位燈箱打造穿梭時空感，剛展出就碰上花蓮強震，有不少民眾前往參觀時，在現場懸掛祈願卡、為花蓮祈福。



吳建興說，因為經歷過震災，接受過別人的幫助，在投入藝術創作後，一直希望為大家打造承載夢想的家，除了想透過「祈願屋」連結民眾的生活記憶，也希望透過藝術幫助更多人，撫慰同樣遇到災害、傷痛的民眾。



新竹市長林智堅表示，感謝藝術家與策展單位透過創意巧思結合城市特性，打造祈願居，傳遞人與人之間情感溫度。他說，這個復古小房子看起來樸實平凡，但走進去就會感受到被守護的溫暖，像家的感覺，也為城市帶來正向能量。（編輯：李錫璋）1070210



