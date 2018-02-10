/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 平昌冬奧股市花蓮地震雲門翠堤
>rss

黃國昌要替漁民討公道 德翔：交司法處理

發稿時間：2018/02/10 17:10

最新更新：2018/02/10 17:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳俊華台北10日電）時代力量立委黃國昌今天說，德翔海運漏油造成北海岸生態浩劫，漁民損失至少新台幣1億7000萬元，求償協商會議德翔卻只願意賠償2000萬元，「令人不齒」，要替漁民討公道。

對黃國昌在臉書的發文，德翔海運表示，現在只能說遺憾，還是很有誠意，也樂意與漁會協商，願意再談，但時間已經要進入訴訟程序，只好讓司法來主持公道。

德翔海運公司的德翔台北貨輪，105年3月10日在石門外擱淺後斷裂漏油。

黃國昌下午在臉書發文表示，鑽研民事訴訟法20年，他非常瞭解當造成損害的侵權行為人是一家財團，而受害的是一般民眾時，加害者可以如何濫用自己在資力、專業與地位上的優勢，讓被害者的求償之路布滿荊棘、艱困異常。

他說，這種訴訟上地位極度不平等所形成的程序障礙，經常巨大到淘空實體法所建構的歸責原理，讓加害者得以脫免自己原應承擔的賠償責任，「逼著受害者只能回家抱著棉被哭」；正因如此，昨天參加德翔台北與金山漁民間的求償協商會議後，「我非常憤怒」。

黃國昌說，德翔海運的船舶漏油，不僅造成北海岸的生態浩劫，更使得新北市金山、萬里的漁民蒙受鉅大損失，本應負賠償責任；漁民們為了克服損害金額「證明困難」問題，也透過漁會拜託國立海洋大學教授花了半年進行專業鑑定，保守認定損害金額至少1億7000萬元。

黃國昌表示，昨天的求償協商會議，德翔海運沒有任何具決策權的董事或經理人出席，只派一名法務與一名律師到場，轉達公司只願意賠償2000萬元，不接受就請去法院提告的態度，「擺明了就是要欺負這群古意的討海人」。

他說，這就是號稱全球第25大、全國第4大航運業者的嘴臉，德翔海運寧願將心力與資源放在打造政商關係，趨炎附勢，卻澈底瞧不起被自己傷害的漁民，連親自現身面對的基本誠意都沒有。「這樣無良的商人，即使去年獲利大躍進，賺進16.5億又如何？有什麼值得驕傲的嗎？」

黃國昌表示，不管德翔結交了多少好朋友幫忙撐腰，他會窮盡所有合法的手段，為這些漁民朋友討公道，「沒錯，這是一封幫漁民向德翔海運宣戰的檄文」。（編輯：張均懋）1070210

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP