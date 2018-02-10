黃國昌要替漁民討公道 德翔：交司法處理

（中央社記者陳俊華台北10日電）時代力量立委黃國昌今天說，德翔海運漏油造成北海岸生態浩劫，漁民損失至少新台幣1億7000萬元，求償協商會議德翔卻只願意賠償2000萬元，「令人不齒」，要替漁民討公道。



對黃國昌在臉書的發文，德翔海運表示，現在只能說遺憾，還是很有誠意，也樂意與漁會協商，願意再談，但時間已經要進入訴訟程序，只好讓司法來主持公道。



德翔海運公司的德翔台北貨輪，105年3月10日在石門外擱淺後斷裂漏油。



黃國昌下午在臉書發文表示，鑽研民事訴訟法20年，他非常瞭解當造成損害的侵權行為人是一家財團，而受害的是一般民眾時，加害者可以如何濫用自己在資力、專業與地位上的優勢，讓被害者的求償之路布滿荊棘、艱困異常。



他說，這種訴訟上地位極度不平等所形成的程序障礙，經常巨大到淘空實體法所建構的歸責原理，讓加害者得以脫免自己原應承擔的賠償責任，「逼著受害者只能回家抱著棉被哭」；正因如此，昨天參加德翔台北與金山漁民間的求償協商會議後，「我非常憤怒」。



黃國昌說，德翔海運的船舶漏油，不僅造成北海岸的生態浩劫，更使得新北市金山、萬里的漁民蒙受鉅大損失，本應負賠償責任；漁民們為了克服損害金額「證明困難」問題，也透過漁會拜託國立海洋大學教授花了半年進行專業鑑定，保守認定損害金額至少1億7000萬元。



黃國昌表示，昨天的求償協商會議，德翔海運沒有任何具決策權的董事或經理人出席，只派一名法務與一名律師到場，轉達公司只願意賠償2000萬元，不接受就請去法院提告的態度，「擺明了就是要欺負這群古意的討海人」。



他說，這就是號稱全球第25大、全國第4大航運業者的嘴臉，德翔海運寧願將心力與資源放在打造政商關係，趨炎附勢，卻澈底瞧不起被自己傷害的漁民，連親自現身面對的基本誠意都沒有。「這樣無良的商人，即使去年獲利大躍進，賺進16.5億又如何？有什麼值得驕傲的嗎？」



黃國昌表示，不管德翔結交了多少好朋友幫忙撐腰，他會窮盡所有合法的手段，為這些漁民朋友討公道，「沒錯，這是一封幫漁民向德翔海運宣戰的檄文」。（編輯：張均懋）1070210