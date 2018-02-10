花蓮地震塌陷大樓拆除 清出近瓦斯82桶

花蓮強震後，市區白金雙星大樓、吾居吾宿大樓嚴重塌陷成危樓將拆除，消防人員10日先逐一清出建築物內的瓦斯桶，並由員警逐一清點造冊。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 107年2月10日

（中央社記者李先鳳花蓮10日電）花蓮強震，白金雙星大樓、吾居吾宿大樓嚴重塌陷成危樓，整棟進行拆除作業。今天消防人員逐樓清出建築物內的瓦斯桶，並由員警逐一清點造冊，戰戰兢兢，卻保拆除安全。



花蓮警分局表示，為配合拆除作業，警方先在9日下午針對緊鄰國盛六街兩棟危樓的其他住戶，挨家挨戶敲門勸離，避免拆除時崩塌的建築物牆面或掉落的水泥塊造成危險。



拆除人員接著發現白金雙星大樓、吾居吾宿大樓每戶幾乎都有瓦斯桶，因此今天上午開始逐戶清查，除了確認屋內無人員逗留外，再將瓦斯鋼瓶一一搬出，由員警逐一造冊登記。兩棟大樓共搬出82桶瓦斯鋼瓶，經過編號秤重後，暫時交由瓦斯公司保管。



由於現場清出的桶裝瓦斯鋼瓶，多數桶子內還有超過一半的瓦斯量，員警不敢大意，除了請來瓦斯公司人員到場確定安全無虞外，並管制一般民眾靠近，以免發生意外。（編輯:孫承武）1070210



