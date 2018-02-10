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台籍漁船運毒 刑事局通報印尼警合作緝獲

發稿時間：2018/02/10 17:49

最新更新：2018/02/10 19:42

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影片來源：中央社

（中央社記者劉建邦台北10日電）台灣印尼警方聯手破獲台籍漁船走私毒品案，刑事局掌握一艘台籍漁船疑似運毒，通報印尼警方後，9日晚間在巴淡島外海發現船隻，警方登船後搜到1025公斤安毒，逮捕台籍謝姓船員等4人。

刑事局今天發布新聞稿表示，去年7月間與印尼警方合作在印尼萬丹省安耶爾海灘（Anyer Beach）聯手查獲1公噸安非他命毒品案後，國際科深入追查上游發現，有跨境運毒集團利用漁船走私毒品，經長期監控掌握目標船隻出現巴淡島（Batam）海域，由駐印尼聯絡官通報印尼警方，並組專案小組查緝，

國際科表示，掌握情資發現涉嫌運毒的是一艘台灣籍漁船，確定漁船行蹤後，印尼警方協請海軍查緝，台籍漁船9日晚間在巴淡島海域外海航線必經之地遭攔查，警方當場在船艙內查獲安非他命41大袋，約1025公斤，逮捕台籍謝姓船員等4人。

國際科研判涉嫌運毒的台籍漁船可能要從緬甸轉運至印尼、澳洲、東南亞及台灣一帶販售毒品，將持續擴大追查源頭。

刑事局說，與印尼警方去年7月合作偵破1公噸安毒走私案，這是第二件合作偵破超過1公噸的跨境毒品案，未來將持續與印尼及其他國家執法機關密切合作，向國際宣示警方緝毒威信與執法專業。（編輯：李錫璋）1070210

刑事局掌握一艘台灣籍漁船疑似運毒線報，通報印尼警方後，9日晚間在巴淡島外海攔查偽裝化名為Sunrise Glory的台灣漁船，登船搜出大量毒品並逮捕台籍船員等4人。（刑事局提供）中央社記者劉建邦傳真　107年2月10日刑事局掌握一艘台灣籍漁船疑似運毒線報，通報印尼警方後，9日晚間在巴淡島外海攔查偽裝化名為Sunrise Glory的台灣漁船，登船搜出大量毒品並逮捕台籍船員等4人。（刑事局提供）中央社記者劉建邦傳真　107年2月10日
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