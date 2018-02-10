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加籍夫妻家屬抵花蓮 情緒穩定感謝關心

發稿時間：2018/02/10 18:03

最新更新：2018/02/10 18:03

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（中央社記者繆宗翰花蓮10日電）花蓮地震罹難的加拿大籍港裔夫妻蘇煒禧、蕭敏渝，部分家屬今天抵達花蓮殯儀館，據陸委會官員指出，家屬情緒穩定，感謝大家關心，待蘇姓夫妻的兒子明天抵台，再決定後續動作。

陪同家屬的行政院大陸委員會港澳處副處長魯仲尼今天受訪時表示，蘇煒禧的弟弟及蘇姓夫妻的兒子明天也會抵達花蓮，家族會議後才決定後續的動作。

由於家屬強烈要求不願受訪，因此媒體僅駐守於遠處拍攝。

魯仲尼指出，今天抵達花蓮的蘇煒禧及蕭敏渝家屬，有3位從香港來台，分別為蘇煒禧的堂弟、堂弟媳、堂妹；另一位加拿大來的則是蘇姓夫婦的女兒。家屬下午抵達殯儀館後隨即進行相關法律程序，包括遺體相驗、筆錄等等。

他表示，昨天下午搜救單位確認蘇姓夫婦不幸罹難後，家屬分別從香港、加拿大趕抵台灣處理善後，相關機關包括陸委會、內政部移民署、外交部，投入全力協調善後工作，昨天也在機場接機，一路陪同家屬來到花蓮。

魯仲尼也提到，花蓮地震2月6日發生後，陸委會隨即與香港註台辦事處保持密切聯繫。罹難夫妻除了是香港永久居民，持香港護照來台外，同時也具有加拿大公民身分。因此，加拿大駐花蓮辦事處也隨行提供協助。

他表示，由於家屬對台灣環境並不熟悉，語言方面也有溝通障礙，所以陸委會人員全程陪同協助，讓家屬安心。目前家屬最希望能盡快完成法律程序，但還有2位家屬明天上午會從加拿大趕到花蓮。

這兩人分別為罹難夫妻的兒子與蘇煒禧的弟弟。家族齊聚後進行會議，才會決定具體下一步動作要怎麼走，政府都會隨時提供協處。

對於媒體記者追問家屬有沒有提出什麼特殊要求，魯仲尼說，目前沒有，但家屬有表示由於事出突然，不知道相關證件是否帶得齊備，希望政府能和檢方協調溝通，陸委會也會全力協助。

他表示，家屬情緒目前還算穩定，但因舟車勞頓也表示非常疲累，並感謝大家關心，也感受到台灣政府、民眾的溫暖。

花蓮6日深夜發生規模6.0地震，包括統帥飯店、雲門翠堤大樓等多處傾斜。搜救人員9日下午在雲門翠堤大樓213號房發現失聯的蘇煒禧及蕭敏渝相擁環抱在一起，但2人均已經罹難，令人鼻酸。（編輯：卞金峰）1070210

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