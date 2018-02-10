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日本搜救隊任務結束 脫帽默哀令人感動

發稿時間：2018/02/10 19:01

最新更新：2018/02/10 20:55

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花蓮6日深夜發生規模6.0地震，造成雲門翠堤大樓嚴重傾斜，日本搜救人員10日宣布撤離，列隊向罹難者致意。中央社記者吳家昇攝　107年2月10日花蓮6日深夜發生規模6.0地震，造成雲門翠堤大樓嚴重傾斜，日本搜救人員10日宣布撤離，列隊向罹難者致意。中央社記者吳家昇攝　107年2月10日

（中央社記者李先鳳花蓮10日電）花蓮強震死傷慘重，日本搜救隊特地派了7人搜救團隊來台協助，還帶了高階的生命探測儀，加速搜救進度。他們離開前，列隊對著多名罹難的雲門翠堤大樓脫帽默哀致意，令人感動。

花蓮6日深夜發生芮氏規模6.0強震，花蓮市震度7級，一陣天搖地動，造成統帥大飯店、雲門翠堤大樓坍塌，及國盛六街2號（白金雙星大樓）、41號（吾居吾宿大樓）傾斜。

日本搜救隊在8日中午來台支援雲門翠堤大樓救災工作，支援36小時後結束任務，今天上午離開花蓮，離開前，日本搜救隊還列隊向有多名罹難者的雲門翠堤大樓，脫帽默哀致意並鞠躬，場面令人感動。

日本外務省儀典調整官原田優（Masaru Harada）提到在日本311地震時，日本得到台灣同胞非常大的支援，他們至今仍相當感念。

他說，這次攜帶的高階生命探測儀，能依受困者呼吸心跳和動作，測出大樓內是否還有生命跡象。

日本搜救隊在8日派出7人團隊到花蓮救災，來台主要目的就是救出受困民眾，但因探測儀顯示目前已無生命跡象訊號出現，因此在今天早上決定離開花蓮，結束長達36小時搜救任務。

在災區現場負責指揮協調的消防署特種搜救隊長梁國偉說，國內特搜隊任務，除援救國內重大災害外，也參與國際救援任務，像是日本311大地震時曾前往協助。這次日本前來經驗交流，大家有機會互相學習。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，感謝日本大力的支援，為表達敬意，台日雙方互送帽子，也象徵兩國堅定的友誼。對於日本不忘台灣在311伸出援手，看到台灣需要幫忙也立刻投入搜救行動，救災不分國界，跨國發揮大愛精神令人敬佩。(編輯:孫承武/卞金峰) 1070210

花蓮6日深夜強震，造成雲門翠堤大樓嚴重傾斜，日本搜救隊協助救援工作，10日上午向罹難者致意。中央社記者吳家昇攝　107年2月10日花蓮6日深夜強震，造成雲門翠堤大樓嚴重傾斜，日本搜救隊協助救援工作，10日上午向罹難者致意。中央社記者吳家昇攝　107年2月10日
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