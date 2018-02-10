花蓮地震 家屬警局認領遺物忍痛收拾

花蓮強震後救援工作展開，搜救隊員搶救民眾時，也會一併將傷者或罹難者的行李、物品帶出，10日有民眾前往花蓮警分局認領物品。中央社記者蘇木春攝 107年2月10日

（中央社記者蘇木春花蓮10日電）花蓮地震後救援工作展開，搜救隊員在搶救失聯者時，會一併將傷者與罹難者行李帶出，今天有多名罹難者家屬到花蓮警分局領回罹難者遺物，見到親人遺物忍痛打包，盼能一併帶回。



花蓮警分局表示，地震發生後特搜隊員進入災區，除找尋失聯者外，也透過檢視房內的行李，藉此比對出可能的罹難者身分，待撤出時由特搜隊員攜出，經收集後送到分局偵查隊招領。



多件遊客遺失物堆置在花蓮警分局偵查隊內，大部分行李都被壓毀不堪，且外觀參雜泥土、碎石，甚至有的被水浸濕難以識別。



今天多名中國籍遊客家屬到警局要領回遺失物，有死者家屬見到已被壓壞的行李箱抱頭痛哭，打開箱內檢視，發現有筆記本、鑰匙圈紀念品等遺物，並向員警借來膠帶，試圖將行李箱修補，也有家屬放棄遺物，不願睹物傷情，讓人看了鼻酸。



處理的員警表示，這些遊客的遺失物，只要是本人或是家屬可以出具證明，透過認領手續就可領回遺失物，今天已受理15件遺失物申請。（編輯：方沛清）1070210



