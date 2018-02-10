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花蓮地震 日本雅虎募款逾一億日圓

發稿時間：2018/02/10 20:45

最新更新：2018/02/10 21:51

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日本雅虎網站針對花蓮地震開設捐款專頁，截至日本時間10日晚間9時20分，捐款數字已突破一億日圓。（圖取自Yahoo! JAPAN網站 donation.yahoo.co.jp）日本雅虎網站針對花蓮地震開設捐款專頁，截至日本時間10日晚間9時20分，捐款數字已突破一億日圓。（圖取自Yahoo! JAPAN網站 donation.yahoo.co.jp）

（中央社記者黃名璽東京10日專電）日本雅虎網站（Yahoo! JAPAN）針對花蓮地震開設捐款專頁，截至日本時間今晚9時20分，捐款數字已突破一億日圓，捐款人數也逾11萬人。

雅虎日本公司（Yahoo Japan Corp.）所成立的雅虎基金針對花蓮地震開設捐款專頁，截至晚間9時20分，捐款總金額為1億16萬5109日圓（約新台幣2721萬4860元），捐款人數為11萬3261人。

活動所得款項，將透過雅虎基金捐贈給協助災區救援、重建及協助災民生活及重建的國際非政府組織（NGO）等團體。

雅虎基金2016年也曾針對台南地震募款，當時募得總款項為1億2653萬5860日圓（約新台幣3437萬9793元），共有12萬5673人響應募款。

雅虎基金2016年4月4日將上述款項捐贈給台南市。

另外，日本樂天（Rakuten）同樣針對花蓮地震，在網路上發起為期一個月的募捐活動，截至晚間9時20分，已募到769萬3241日圓（約新台幣209萬522元）。1070210

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