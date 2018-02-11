黑鷹落海 家屬盼讓罹難者進忠烈祠

黑鷹直升機墜海機上人員罹難，副駕駛唐文彥和機工長陳冠宏留下孤兒寡婦。唐文彥的母親（右後黃衣者）說，希望空勤總隊能幫忙媳婦找工作，讓媳婦能扶養小孩長大，同時也盼讓罹難者進忠烈祠。中央社記者盧太城台東攝 107年2月11日

（中央社記者盧太城台東縣11日電）空勤黑鷹直升機確定落海，6人罹難。副駕駛唐文彥和機工長陳冠宏留下孤兒寡婦，家屬希望空勤總隊能幫兩人妻子找工作，扶養小孩長大，同時讓罹難者進忠烈祠。



空勤黑鷹直升機5日深夜執行蘭嶼後送病患任務，在蘭嶼機場起飛不久後失蹤，經過多日搜尋，確定直升機落海，包括機組和後送病患、護理人員等6人罹難。



空勤總隊長董劍城今天上午在台東豐年機場空勤隊向家屬說明連日來處理和搜救過程，並且代贈慰問金。



家屬泣不成聲，副駕駛唐文彥的母親哭喊著說，「怎麼會這樣」、「這是為什麼」。她說，希望空勤能讓媳婦有分安定的工作，讓媳婦將兩名小孩帶大。她雖然也可以幫忙，但自己年紀大了，「70歲了，不知來生有多久，唐文彥兩個小孩，小的才國小5年級」。



唐文彥的母親也希望能將唐文彥葬在高雄澄清湖，和他的父親葬在一起，同時入忠烈祠。



機工長陳冠宏同樣留下5歲、2歲兒女，以及懷有6個月身孕的妻子，妻子是家庭主婦，沒有工作。陪同的家屬哭著說，「陳冠宏的妻子沒有工作，希望能幫她找工作，讓她將小孩撫養長大」。



家屬說：「將來孩子問起父親在哪裡時，怎麼辦？」希望能讓陳冠宏入忠烈祠，將來他的孩子問起父親時，就可以告訴孩子「爸爸在忠烈祠裡面，爸爸是因為救人犧牲自己，讓他們可以爸爸為榮」。



正駕駛康萬福的妻子麥玉青哭著說，有人問她，為何丈夫退伍了，還要讓他再回去上班，繼續飛，她回答，這就是他的使命感，他熱愛飛行，「所以我就成全他了」、「我會堅強的活下去」。



她說，「聽人家說最愛的人是夢不到的，我和兒子、女兒這幾天都沒有夢到康萬福，希望康萬福趕快帶著大家回來，任務完成了」。



董劍城說，他保證部、院，還有他個人，及空勤總隊會用最大的力量，一一的將家屬的需求達到。（編輯：梁君棣）1070211