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憶921救災 呂秀蓮：能幫多少就幫多少

發稿時間：2018/02/11 18:16

最新更新：2018/02/11 22:33

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zoom in 花蓮縣6日深夜發生芮氏規模6.0地震造成傷亡，前副總統呂秀蓮呼籲未受災的縣市盡力幫忙花蓮，她回憶1999年擔任桃園縣長任內協助九二一大地震救災，下災區探視慰問總計多達65次，當時「能幫多少就幫多少」。中央社記者范正祥攝　107年2月11日花蓮縣6日深夜發生芮氏規模6.0地震造成傷亡，前副總統呂秀蓮呼籲未受災的縣市盡力幫忙花蓮，她回憶1999年擔任桃園縣長任內協助九二一大地震救災，下災區探視慰問總計多達65次，當時「能幫多少就幫多少」。中央社記者范正祥攝　107年2月11日

（中央社記者范正祥台北11日電）花蓮縣6日深夜發生芮氏規模6.0地震造成傷亡，前副總統呂秀蓮呼籲未受災縣市盡力幫忙花蓮，她回憶1999年擔任桃園縣長任內協助九二一大地震救災，當時「能幫多少就幫多少」。

呂秀蓮接受中央社記者訪問時回顧，九二一大地震發生時，她正帶領考察團隊在卡達訪問，後來接到國內電話通報得知發生大地震，而且是非常嚴重的震災，她立即趕回國內。至於原本進行中的考察團隊和行程，改由他人帶領依原訂目標完成。

呂秀蓮強調，當時她停止國外考察、趕回抵達台灣之前，就已經指揮桃園縣政府應變，並指示協助在九二一大地震中受災嚴重的南投、台中、彰化、苗栗等縣救災。

談及當年協助九二一大地震救災的情形，呂秀蓮指出，她從國外趕回桃園之後，知道九二一災情要重建將會非常困難，所以桃園縣政府立即徵求意見如何幫助災區。

她說，後來桃園籌組了土木技師團隊、律師團隊，還有醫師團隊，前往災區幫忙。

呂秀蓮表示，當時她親往探視南投災民時，也看到很多災民暫時安置在校園操場帳蓬內。其中災區小朋友週一至週五還能上課，但是週六和週日只能待在帳蓬。

呂秀蓮指出，為此，她回到桃園後研究，並提出「陽光星期天計畫」，也就是由桃園縣政府週日安排遊覽車前往災區，把願意散心的親子接送到桃園縣的幾個知名遊樂場一日遊免費招待，晚間再送他們回家。每輛遊覽車上並安排社工人員幫忙心理諮商，沿途協助受災當事人心理治療，「這樣的工作，持續做了3個月。」

回憶擔任桃園縣長任內協助九二一大地震救災，呂秀蓮透露，她當時到災區探視慰問，總計多達65次，當時「能幫多少就幫多少」，而且主要的行程安排，是一個社區、一個社區前往探視，並邀請學校老師和意見領袖會談，了解需解決的問題。

呂秀蓮表示，當時民主進步黨中央黨部也指定從政同志認養災區協助救災，她被指定幫忙南投縣縣治所在地的南投市，「我二話不說」答應幫忙，與南投縣結緣。（編輯：郭萍英）1070211

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