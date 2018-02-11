憂花蓮舊遠百大樓倒塌 周邊居民抗議

花蓮強震，花蓮市中心的舊遠東百貨大樓外牆剝落、露出鋼筋，周邊商家的柱子上貼滿抗議標語，寫著「我不要被壓死」、「遠東集團良心何在」等字句，希望大樓能儘速拆除。中央社記者顧荃攝 107年2月11日

（中央社記者劉冠廷花蓮11日電）花蓮強震，舊遠東百貨大樓外牆剝落、露出鋼筋，附近居民憂心忡忡，在周邊張貼「我不要被壓死」等標語，盼大樓能儘速拆除。



花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，花蓮市中心的舊遠百大樓受到強震影響，外牆剝落，1樓柱子龜裂，水泥粉碎露出鋼筋，鐵捲門也扭曲變形。市公所請遠百拉封鎖線，架起圍欄以策安全。



舊遠百大樓目前為閒置大樓，並無營業，許多花蓮民眾擔心若再有大一點的餘震，這棟大樓恐怕也有倒塌危險。



中央社記者今天下午實地走訪舊遠百大樓周邊，發現周遭商家的柱子上貼滿抗議標語，寫著「我不要被壓死」、「遠東集團良心何在」等字句。



一名不願具名的周邊居民告訴中央社記者，想要拆除這棟大樓，是周邊居民的心願，並不是因為發生此次地震才有的訴求，盼縣政府能夠處理；這棟大樓存在一天，大家就擔心害怕一天。



此外，花蓮市市民代表李振瑋也告訴中央社記者，他明天下午將邀集遠東百貨相關人士到現場會勘，了解整棟大樓的實際狀況。（編輯：唐聲揚）1070211



