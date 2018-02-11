陸軍司令與傅崐萁討論花蓮震災後復原

（中央社記者呂欣憓台北11日電）花蓮地震，國軍全力投入救災。陸軍司令王信龍上將今天前往花蓮了解救災狀況，並和花蓮縣長傅崐萁就後續災後復原等議題研討與交換意見。



陸軍司令部今天發布新聞稿指出，王信龍今天在副司令黃國明中將等幹部陪同下，第三度抵達花蓮地區關切救災實況，除聽取前進指揮所救災進度簡報，並指示所屬各單位應全力配合地方政府需求，致力災後復原工作，儘速協助民眾重建家園，回歸正常的生活。



王信龍隨後轉往花蓮縣政府前進指揮所與傅崐萁就後續災後復原等議題研討與交換意見。



陸軍司令部表示，花蓮震災發生當晚，王信龍要求花防部立即完成救災整備與編組，馳援重災區，指示黃國明率隊進駐該部，並連夜趕往花蓮關切救災工作，除指示各業管儘速協力各項救災資源調度，亦要求各部隊秉持「苦民所苦，急民所急」的精神，全力執行救援任務。



陸軍司令部指出，截至今天中午12時止，各部隊投入第二作戰區救災工作，累計派遣兵力2500餘人次、車輛及搜救機具等計700餘輛，全力配合地方政府遂行災害救援工作，將國人生命財產損失降至最低。



陸軍司令部指出，將持續配合地方政府實施災後復原及環境消毒等工作，另提醒參與部隊關注第一線救災官兵心緒狀況，確保官兵心理健康，以使救災任務順利圓滿。（編輯：郭萍英）1070211