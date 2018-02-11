採牛樟菇男子失聯 卡在中空樹心死亡

48歲劉姓男子日前獨自前往嘉義縣山區採牛樟菇失聯，11日下午被救難人員在一棵倒伏、中空的牛樟樹心找到，但已死亡多時。（嘉義縣救難協會提供）中央社記者江俊亮傳真 107年2月11日

（中央社記者江俊亮嘉義縣11日電）48歲劉姓男子獨自前往山區採牛樟菇，失聯近10天後，今天下午被救難人員在一棵倒伏、中空的牛樟樹心找到，但已死亡多時。



嘉義縣救難協會理事長徐紹唐受訪表示，這名家住南投縣竹山鎮的劉姓男子，是在2日獨自開車到嘉義縣梅山鄉瑞里山區採樟菇失聯，家屬於7日請求協尋。



由於花蓮6日深夜發生強震，徐紹唐於7日帶領嘉義縣救難協會前往花蓮救援，因此先由嘉義市救難協會上山搜尋。



徐紹唐9日回到嘉義後，10日就投入上山搜尋作業，並在瑞里村一條產業道路上發現失聯者平日用來代步的汽車，但未見劉姓男子蹤影。



救難人員今天上午繼續搜尋，下午2時許在山區一棵倒伏、樹心中空的牛樟樹發現劉男卡在樹心內，已經死亡多時。



徐紹唐表示，初步研判劉男可能是爬進去樹心要採牛樟菇，卻不慎被卡住，進退不得而死亡，但確實死因仍待檢察官偕同法醫相驗才能釐清。



救難人員鄭榮貴表示，牛樟菇是台灣特有種菌菇，也稱「樟芝」或「樟菇」，民間盛傳牛樟菇具有解毒、治肝病等多種療效，因此市價相當高，過去甚至有山老鼠盜伐牛樟，只為竊取牛樟菇。



由於牛樟菇僅生長在牛樟樹的中空樹幹內，難以取得，因此有人專門上山尋找野生牛樟，探看是否有中空樹心，但是中空樹心的牛樟原木不一定長有牛樟菇，這也是牛樟菇價格高昂的原因之一。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070211



