特搜憶搜救罹難者 樓層緊貼如三明治

影片來源：中央社

（中央社記者王朝鈺基隆市11日電）基隆市特搜隊員詹能傑參與搜救花蓮漂亮生活旅店201房5名中國籍旅客，他形容現場就像三明治般樓層緊貼，其中一名罹難者尋獲時臉色驚恐，左手摀臉、右腳拱起卡在電視機下方。



33歲基隆市信義消防分隊隊員詹能傑，任職消防工作11年，曾參與2010年國道3號走山及2015年復興空難救災，花蓮6日發生7級強震，詹能傑9日與15名特搜隊員第2梯次前往雲門翠堤大樓救災。



詹能傑回憶，特搜隊4人一組搭配其他縣市隊員從4樓401房向下挖掘，現場空間狹窄，高度僅約150公分，隊員必須彎著身軀才能進入，加上屋內嚴重傾斜，一開始就感到頭暈，部分搜救人員甚至想吐，他約幾分鐘就適應現場。



詹能傑形容下方地層就像三明治一樣，4樓天花板緊貼3樓，3樓天花板又貼著2樓，特搜隊員從4樓下方地層往下開鑿約1樓半，越往下挖容身空間越大，第一次挺進201房時，在房間左邊發現一具罹難者遺體，接著由花蓮縣特搜隊員接手運出。



詹能傑表示，第三次進入201房時，尋獲一名成年男性遺體，罹難者臉色驚恐，左手摀著臉、右手平放，右腳拱起卡在電視機下方，隊員為保持遺體完整，小心翼翼清理雜物，再慢慢將遺體運出大樓。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070211