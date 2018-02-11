/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 俄羅斯香港巴士花蓮地震平昌冬奧
>rss

統帥飯店傳坍塌 拆除業者：作業正常現象

發稿時間：2018/02/11 21:32

最新更新：2018/02/11 21:53

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
花蓮統帥飯店9日展開拆除工程，11日晚間一度傳出有大規模建築物坍塌，險砸到作業中的大型機具。施工人員表示，小規模塌陷屬正常現象，且都有專業結構技師在場協助指導，避免因結構不穩造成拆除人員危險。中央社記者蘇木春攝　107年2月11日花蓮統帥飯店9日展開拆除工程，11日晚間一度傳出有大規模建築物坍塌，險砸到作業中的大型機具。施工人員表示，小規模塌陷屬正常現象，且都有專業結構技師在場協助指導，避免因結構不穩造成拆除人員危險。中央社記者蘇木春攝　107年2月11日

（中央社記者蘇木春花蓮11日電）花蓮統帥飯店9日展開拆除，大型機具進駐夜以繼日作業，今天晚間傳出過程中大規模坍塌，險砸中作業中的機具。施工業者表示，過程中小規模塌陷屬正常現象，會盡快完成拆除。

花蓮縣政府先前發布簡訊表示，地震危險建築物中包括統帥大飯店、白金雙星大樓、吾居吾宿大樓等3棟建築物都在9日上午執行拆除作業，以維護公共安全。

11日晚間一度傳出統帥飯店拆除過程中，有大規模建築物坍塌，險砸到作業中的大型機具。中央社記者實地走訪，統帥飯店的拆除作業仍漏夜進行，計有近10輛重型機具在場拆除，一旁有消防局人員持水柱噴灑戒備。

施工人員表示，拆除過程中因主結構被破壞，小規模塌陷屬正常現象，且都有專業結構技師在場協助指導，避免因結構不穩造成拆除人員危險。

至於還要多少時間拆除，施工人員表示，至少還需要1週時間，因過程中還要配合檢調人員採證停工，且因建築高度較高，在拆除上有難度，拆除完成還必須將廢棄物運出，基於安全會盡快完成拆除作業。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070211

花蓮統帥飯店的拆除作業漏夜進行中，現場計有近10輛重型機具在場拆除，一旁還有消防人員持水柱噴灑戒備。中央社記者蘇木春攝　107年2月11日花蓮統帥飯店的拆除作業漏夜進行中，現場計有近10輛重型機具在場拆除，一旁還有消防人員持水柱噴灑戒備。中央社記者蘇木春攝　107年2月11日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP