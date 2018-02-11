統帥飯店傳坍塌 拆除業者：作業正常現象

花蓮統帥飯店9日展開拆除工程，11日晚間一度傳出有大規模建築物坍塌，險砸到作業中的大型機具。施工人員表示，小規模塌陷屬正常現象，且都有專業結構技師在場協助指導，避免因結構不穩造成拆除人員危險。中央社記者蘇木春攝 107年2月11日

（中央社記者蘇木春花蓮11日電）花蓮統帥飯店9日展開拆除，大型機具進駐夜以繼日作業，今天晚間傳出過程中大規模坍塌，險砸中作業中的機具。施工業者表示，過程中小規模塌陷屬正常現象，會盡快完成拆除。



花蓮縣政府先前發布簡訊表示，地震危險建築物中包括統帥大飯店、白金雙星大樓、吾居吾宿大樓等3棟建築物都在9日上午執行拆除作業，以維護公共安全。



11日晚間一度傳出統帥飯店拆除過程中，有大規模建築物坍塌，險砸到作業中的大型機具。中央社記者實地走訪，統帥飯店的拆除作業仍漏夜進行，計有近10輛重型機具在場拆除，一旁有消防局人員持水柱噴灑戒備。



施工人員表示，拆除過程中因主結構被破壞，小規模塌陷屬正常現象，且都有專業結構技師在場協助指導，避免因結構不穩造成拆除人員危險。



至於還要多少時間拆除，施工人員表示，至少還需要1週時間，因過程中還要配合檢調人員採證停工，且因建築高度較高，在拆除上有難度，拆除完成還必須將廢棄物運出，基於安全會盡快完成拆除作業。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070211



