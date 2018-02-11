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通緝犯躲警查緝 逃上國道攔車遭輾斃

發稿時間：2018/02/11 22:52

最新更新：2018/02/11 23:26

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苗栗縣43歲彭姓男子11日涉嫌與3名同夥於三義山區違法盜木，彭男為躲避查緝，徒步跑上國道1號，又企圖攔車，但遭車輛追撞，送醫不治。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真　107年2月11日苗栗縣43歲彭姓男子11日涉嫌與3名同夥於三義山區違法盜木，彭男為躲避查緝，徒步跑上國道1號，又企圖攔車，但遭車輛追撞，送醫不治。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真　107年2月11日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣11日電）苗栗縣43歲彭姓男子因毒品案遭到通緝，今天夥同3名男子於三義山區違法盜木，彭男為躲避查緝，徒步跑上國道1號，還企圖攔車，但遭車輛追撞，送醫不治。

苗栗警分局偵查隊長徐李清晚間受訪指出，經調查死者彭男為毒品通緝犯，今天中午涉嫌與3名同夥於三義山區竊取林木，警方前往查緝，順利逮捕兩人，但彭男與另外一名嫌犯逃逸無蹤。

徐李清表示，三義分駐所警員下午5時許再次發現彭嫌行蹤，正要上前攔查，彭嫌立即棄車逃逸，甚至徒步跑上國道1號躲避追捕，先穿越北上車道後，又企圖在南下車道攔停車輛。

國道用路人用手機拍下彭男攔車情況，當時一輛休旅車行駛於南下內側車道146.6公里路段，駕駛不意願停車，彭嫌抓住車輛後視鏡不放，沿途拖行約500公尺後，彭嫌體力不支滾落地面，疑似遭後方車輛輾過，傷重不治。

警方指出，死者去年6月因毒品案遭新竹地檢署通緝，去年7月開車上國道未繫安全帶，不服國道員警取締，關起車窗夾住國道員警，拖行約近百公尺，導致員警受傷，涉及妨害公務罪嫌，這次為了逃跑，失去寶貴性命。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070211

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