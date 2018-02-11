/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 俄羅斯香港巴士花蓮地震平昌冬奧
>rss

遺體修復師出錢換新裝 盼楊小弟帥氣離開

發稿時間：2018/02/11 23:10

最新更新：2018/02/11 23:25

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
花蓮地震罹難者遺體腫脹、破碎難以辨認，76行者遺體美容修復團隊協助修復儀容、化妝，讓死者能帶著尊嚴離開。（王薇君提供）中央社記者蘇木春花蓮傳真　107年2月11日花蓮地震罹難者遺體腫脹、破碎難以辨認，76行者遺體美容修復團隊協助修復儀容、化妝，讓死者能帶著尊嚴離開。（王薇君提供）中央社記者蘇木春花蓮傳真　107年2月11日

（中央社記者蘇木春花蓮11日電）中國籍男童楊浩然在花蓮地震中罹難，76行者遺體美容修復團隊今天協助修復遺體，團隊召集人王薇君不捨楊小弟滿身傷，特別買童裝替楊浩然換上，盼他能帥氣又充滿陽光的離開。

來自中國的12歲男童楊浩然，與父親楊捷、母親丁守慧及外公丁文昌、外婆何鳳華來台旅遊，6日下午入住花蓮雲門翠堤大樓內的「漂亮生活旅店」，當晚因花蓮地震罹難，10日楊浩然與父母的遺體才被特搜隊員發現。

楊浩然與父母親的遺體在11日上午經花蓮地檢署檢察官會同法醫相驗後，遺體交由自中國趕來台灣的家屬處理，因楊浩然、楊捷與丁守慧的遺體腫脹、破碎難以辨認，76行者遺體美容修復團隊主動協助修復。

76行者遺體美容修復團隊召集人王薇君受訪表示，團隊在遇到重大災難事件時，都會到場協助罹難者修復儀容、化妝，讓死者能帶著尊嚴離開，團隊8日就到花蓮協助家屬，她負責與罹難家屬溝通。

王薇君說，她擔任中華民國兒童權益促進協會理事長，長期為受虐兒童案件奔走，了解兒童心理，因一般死者入殮都穿壽衣，但考量楊浩然是孩童，特別購買一套童裝送給他，讓他可以帥氣又充滿陽光的離開。

王薇君指出，她購買童裝時，看到蝙蝠俠的圖案，就覺得男孩應該會喜歡，但只透過目測挑選尺寸，在為楊浩然更衣前，先到靈堂前告訴他，沒想到不管是衣服或是鞋子尺寸都很合身，修復過程都很順利。

王薇君表示，楊家人對台灣的官方與民間單位協助都很感謝，雖然常面臨媒體大陣仗訪問，但都知道是出於關心，對各界表示謝意。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070211

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP