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陳師孟要查司法官 邱太三：兵來將擋

發稿時間：2018/02/12 08:33

最新更新：2018/02/12 11:24

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法務部長邱太三（圖）接受中央社專訪表示，台灣司法一路走得坎坷，確實也有些問題，但經歷政治與司法持續改革，就是盼這套公開、可被接受的司法程序能獲得越來越多共識。中央社記者吳協昌攝　107年2月12日法務部長邱太三（圖）接受中央社專訪表示，台灣司法一路走得坎坷，確實也有些問題，但經歷政治與司法持續改革，就是盼這套公開、可被接受的司法程序能獲得越來越多共識。中央社記者吳協昌攝　107年2月12日

（中央社記者蕭博文、王揚宇台北12日電）監委陳師孟要查辦綠不辦藍的司法官，引發司法團體反彈。法務部長邱太三說，司法確實有一些問題，但已經歷過多次改革，且除了三審定讞還有再審及非常上訴等制度，如果經歷這麼多階段還無法讓人信服，「難道要將現有司法制度全盤丟掉」？

如果未來監察院真的有所動作，邱太三說，現在無法回應這個問題，只能說，「兵來將擋，水來土掩」。

邱太三接受中央社專訪時表示，台灣司法一路走來非常坎坷，確實也有一些問題，但經歷不斷的政治與司法改革，包括審級制度、審檢分立與增加法官檢察官的保障，就是希望這套公開、可被接受的司法程序能獲得越來越多共識。

「司法絕對不可能去追求真實跟絕對的公平正義，它是一個可被接受的公平正義。」邱太三說，我們不可能回到事情發生的時間地點，綜覽全貌後再進行裁判，只能從留下來的東西推測當時的狀況。

邱太三坦言，司法過程必然會有瑕疵，畢竟司法官也是人，因此制度上讓不服的人可以上訴二審，再不服可以上訴三審，如果還是不服，還有再審跟非常上訴，如果已經過這麼多階段還無法讓人信服，那也不知道該怎麼講，「難道要將現有司法制度全盤丟掉」。

另外，保外就醫的陳水扁，日前向台中監獄報備到台北探訪親友，結果是到翠山莊為前總統李登輝祝壽，被台中監獄認為是「踩紅線」，遭到發函警告，後續還要研究如何處理。中監的動作引起部份人士不滿，也指責邱太三辦綠不辦藍。

對於外界的風風雨雨，邱太三說「不理會也不會回應」，他說，他處理事情必做法律評估，之後就按照法律走，「不會跳脫法律談事情，跟我講有的沒有的，我懶得回應」。（編輯：吳協昌／羅曉荷）1070212

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