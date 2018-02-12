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扁趴趴走 邱太三：法務部不玩政治一切依法

發稿時間：2018/02/12 08:36

最新更新：2018/02/12 11:25

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（中央社記者王揚宇、蕭博文台北12日電）前總統陳水扁保外就醫出席活動或訪友，引起是否「踩紅線」的爭議。法務部長邱太三表示，陳水扁很清楚遊戲規則在哪，不要跟法務單位玩政治，相關情況中監都依法處理。

邱太三接受中央社專訪，記者問陳水扁保外就醫引起的社會討論，是否為棘手問題；他表示，這沒有棘手不棘手，他相信陳水扁很聰明，因為大家都知道法律的界線在哪，但不要跟法務單位玩政治，而他自己的基本態度就是「法律歸法律、政治歸政治」。

邱太三接著說，每年有100、200件保外就醫申請案，由監獄和矯正署審核，申請案不會到法務部；陳水扁在民國104年初、馬政府時代就獲准保外就醫，當時陳水扁已經簽立切結書，裡面的遊戲規則，相信陳水扁也很清楚。

記者追問，外界質疑馬政府時代給陳水扁保外就醫，但到了蔡政府時代，陳水扁卻認為遭到軟禁。邱太三說，用軟禁這個詞是認知錯誤，因為陳水扁是保外就醫暫停服刑；受刑人是要在監獄或者是監獄替代措施，這才叫軟禁。

陳水扁保外就醫後，外出活動漸漸變多，邱太三表示，後來外界開始懷疑扁的病都已痊癒，台中監獄要陳水扁提出第二家醫院的診斷證明，結果第二家醫院也是認為陳水扁需要保外就醫。

然而陳水扁在1月北上前往翠山莊，出席前總統李登輝96歲大壽，中監事前未收到書面申請資料，引起各界熱議論，記者問法務部或中監或矯正署對此有何處置。

邱太三說，「中監一定有（處置）」，陳水扁醫療團隊曾對中監建議，為讓陳水扁心理上有所幫助，同意其跟親友私下聚餐，就像陳水扁的女兒陳幸妤的牙醫診所開業，中監認為他出席對病情有所幫助，所以准予出席；但中監擔憂的是，如果他要去比較遠的地方，要考慮安全性、即時醫療問題。

邱太三解釋，假設陳水扁從高雄北上到台北、台中參加活動，在公眾場合（例如坐高鐵等）萬一有不同政治立場人士刺激甚至是攻擊他，這安全誰負責；再者就是即時狀況的醫療，倘若臨時發生狀況，也需考量哪個醫院離活動會場最近；中監壓力實在很大，「我只能說，你們（中監）就依法做」。（編輯：吳協昌／羅曉荷）1070212

zoom in 前總統陳水扁保外就醫出席活動或訪友引發是否「踩紅線」爭議。法務部長邱太三（圖）接受中央社專訪表示，陳水扁很清楚遊戲規則，不要跟法務單位玩政治，相關情況中監都依法處理。中央社記者吳協昌攝　107年2月12日前總統陳水扁保外就醫出席活動或訪友引發是否「踩紅線」爭議。法務部長邱太三（圖）接受中央社專訪表示，陳水扁很清楚遊戲規則，不要跟法務單位玩政治，相關情況中監都依法處理。中央社記者吳協昌攝　107年2月12日

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