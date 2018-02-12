資深車手取款遭逮 保住被害人年終獎金

詐騙集團「資深車手」王姓男子日前再度南下嘉義縣向被害人取款時，被警方鎖定，在嘉義高鐵站遭埋伏員警逮捕。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 107年2月12日

（中央社記者黃國芳嘉義縣12日電）詐騙集團「資深車手」王姓男子日前再度南下嘉義縣向被害人取款時，被警方鎖定，在嘉義高鐵站遭埋伏員警逮捕，被害人慶幸保住年終獎金，頻頻向承辦員警道謝。



嘉義縣警察局刑警大隊科偵隊分隊長范宸軒今天受訪表示，嘉義縣民雄鄉范姓婦人日前接獲詐騙集團自稱中華電信人員及檢警人員的電話，佯稱婦人銀行帳戶涉及洗錢案，要求配合調查，婦人因誤信而將存摺、提款卡、密碼等資料交給自稱「檢察官」王姓車手。



王男得手後，前往嘉義高鐵站準備搭乘高鐵返回新北市，在高鐵站驗票閘門前，遭埋伏員警壓制逮捕，起出被害婦人遭詐騙提款卡、存簿、現金新台幣14萬元等證物，加上帳戶內尚未被提領餘額，成功攔阻詐騙金額近百萬元。



范宸軒指出，王姓嫌疑人於1月間，以同樣手法在嘉義縣詐騙成功，被害人損失10多萬元，驚覺受騙，報警處理，警方鎖定王嫌後，日前發現他再度搭高鐵到嘉義縣犯案，便埋伏逮捕。



警方通知被害婦人到場指認時，她以為真正的警察是詐騙集團而想掛電話，所幸經員警解釋，才意識到原來自己是被詐騙，立即趕到警局認領財物，還頻頻向承辦員警道謝「謝謝你們守住年終獎金，不然錢都被騙走，這個年不知道該怎麼過。」



嘉義縣刑警大隊科偵隊長陳坤宗表示，「資深車手」王男原本旗下有多名年輕車手，因去年12月間遭警方強力掃蕩，今年只好自己下海，重操舊業；王嫌被依詐欺罪嫌移送，經檢方聲請羈押獲准。（編輯：陳清芳）1070212