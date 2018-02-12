尋人高手出動 助家屬春節前另類團圓

（中央社記者林長順新北12日電）農曆春節原是團圓的日子，但部分家庭卻有長者離家多時，找不到回家的路。素有「尋人高手」稱號板橋警分局員警王閔南，春節前夕再次完成尋人任務，為2具無名屍找到回家的路。



一名陳姓女子於民國91年2月7日因不明原因離家出走，她未留下任何字句而音訊全無，心急如焚的子女也在母親失蹤的隔一天向警方報案請求協助。



王閔南比對當時失蹤人口案件，發現91年3月27日有具無名女屍未查出身分，發現地點位於蘆洲區淡水河畔，王閔南比對失蹤人口資料，與陳女家屬通報協尋資料相符，進而通知家屬前來了解發現特徵。



家屬一開始以為是詐騙集團來電，在王閔南說明來意後，逐漸卸下心防讓警方採集DNA檢體比對，結果顯示無名女屍是他們失蹤已久的母親，讓他們在今年農曆春節能夠一起另類全家團圓。



另一案協尋目標則是去年10月18日同樣不告而的范姓男子，家屬當天就向當地派出所報案為失蹤人口。這位范老先生的兒女都在大陸外地工作，在大陸的兒子曾經對王閔南尋人事蹟有所耳聞，直接向王閔南求助協尋失蹤的父親。



王閔南接到此案進行交叉比對之後，發現一具去年10月21於蘆洲區龍米路尋獲的無名屍，疑似是范老先生，進而連絡家屬前來採集DNA檢體比對，確定無名屍是范老先生，成功的為他找到回家的路。（編輯：黃于）1070212