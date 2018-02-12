/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 俄羅斯香港巴士花蓮地震平昌冬奧
>rss

黑鷹墜海 葉俊榮：搜救行動持續

發稿時間：2018/02/12 11:21

最新更新：2018/02/12 11:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
失蹤黑鷹直升機確定罹難，空勤總隊第三大隊第三隊同仁11日前往台東太平溪出海口灑花，向救難英雄及罹難家屬致敬，轉達任務已結束。（中央社檔案照片）失蹤黑鷹直升機確定罹難，空勤總隊第三大隊第三隊同仁11日前往台東太平溪出海口灑花，向救難英雄及罹難家屬致敬，轉達任務已結束。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝佳珍台北12日電）黑鷹直升機5日深夜墜海，機上6人罹難。內政部長葉俊榮今天說，後續搜救行動持續進行，內政部也將全力支援後續打撈經費。至於飛安事故原因，正由飛航安全調查委員會調查中。

空勤黑鷹直升機5日深夜執行蘭嶼後送病患任務，在蘭嶼機場起飛不久後失蹤，經過多日搜尋，確定直升機落海，包括機組和後送病患、護理人員等6人罹難。

葉俊榮上午在內政部部務會報表示，黑鷹直升機5日深夜失聯後，海、空軍、海巡、空勤及警消等相關單位掌握黃金救援時間，搜救行動不曾中斷。

他說，期間他也代表總統親赴台東向家屬致意，並給搜救人員打氣，也就家屬提出包括海流走向、搜救兵力派遣及配置、家屬的起居照顧等，請所有搜救人員務必要盡全力救援。

葉俊榮表示，雖然10日傳來令人痛心的消息，黑鷹直升機在蘭嶼機場外海3浬處850公尺深海底發報訊號確認，且完成定位，但後續搜救行動仍會持續進行，內政部也將全力支援後續打撈經費。

葉俊榮在部務會報聽取黑鷹直升機失聯的搜救報告後，特別頒發慰勞金給空勤總隊，慰勉相關人員辛勞。（編輯：李淑華）1070212

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP