黑鷹墜海 葉俊榮：搜救行動持續

失蹤黑鷹直升機確定罹難，空勤總隊第三大隊第三隊同仁11日前往台東太平溪出海口灑花，向救難英雄及罹難家屬致敬，轉達任務已結束。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝佳珍台北12日電）黑鷹直升機5日深夜墜海，機上6人罹難。內政部長葉俊榮今天說，後續搜救行動持續進行，內政部也將全力支援後續打撈經費。至於飛安事故原因，正由飛航安全調查委員會調查中。



空勤黑鷹直升機5日深夜執行蘭嶼後送病患任務，在蘭嶼機場起飛不久後失蹤，經過多日搜尋，確定直升機落海，包括機組和後送病患、護理人員等6人罹難。



葉俊榮上午在內政部部務會報表示，黑鷹直升機5日深夜失聯後，海、空軍、海巡、空勤及警消等相關單位掌握黃金救援時間，搜救行動不曾中斷。



他說，期間他也代表總統親赴台東向家屬致意，並給搜救人員打氣，也就家屬提出包括海流走向、搜救兵力派遣及配置、家屬的起居照顧等，請所有搜救人員務必要盡全力救援。



葉俊榮表示，雖然10日傳來令人痛心的消息，黑鷹直升機在蘭嶼機場外海3浬處850公尺深海底發報訊號確認，且完成定位，但後續搜救行動仍會持續進行，內政部也將全力支援後續打撈經費。



葉俊榮在部務會報聽取黑鷹直升機失聯的搜救報告後，特別頒發慰勞金給空勤總隊，慰勉相關人員辛勞。（編輯：李淑華）1070212