工程船走私菸市價逾4千萬 遭海巡查獲

（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）行政院海巡署中區巡防局農曆春節前加強查緝私菸，在苗栗後龍外埔漁港一艘工程船查獲大宗走私菸品，市價高達新台幣4200餘萬元，船長與2名船員當場遭到逮捕。



海巡署中區巡防局今天發布新聞表示，雲林機動查緝隊日前接獲情資顯示，1艘本國籍工程船藉由往來烏坵至後龍外埔漁港之便，欲走私香菸牟利，隨即與南區巡防局台南第一機動查緝隊共同偵辦，會同苗栗機動查緝隊、第三岸巡總隊、保三總隊第二大隊、基隆市刑警大隊、苗栗縣政府財政處、基隆市政府財政處等單位組成專案小組，報請苗栗地檢署指揮。



海巡署中區巡防局副局長耿英傑指出，10日晚間查緝人員見時機成熟，趁著工程船進入外埔漁港前，持搜索票登船查緝，在船舶左舷密艙起出大量未稅菸品，經清點共計1724箱、裝有59萬9050包各式品牌香菸，初估市價約4200餘萬元。



查緝小組人員當場逮捕65歲楊姓船長，以及63歲江姓、58歲蔡姓船員，3人見事跡敗露，坦承犯行，全案依違反菸酒管理法移送主管機關裁處，另將擴大追查私菸來源及銷售管道，遭查扣的香菸將擇日銷毀。



海巡署中區巡防局指出，農曆年節將至，不法分子從事菸、酒、乾貨等走私行為，想趁機大撈一筆；不過走私物品成分不明、品質參差不齊，提醒民眾及店家不要貪小便宜，以免花錢傷身甚至還可能觸法，得不償失。（編輯：張銘坤）1070212