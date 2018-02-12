/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 俄羅斯香港巴士花蓮地震平昌冬奧
>rss

工程船走私菸市價逾4千萬 遭海巡查獲

發稿時間：2018/02/12 11:28

最新更新：2018/02/12 11:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）行政院海巡署中區巡防局農曆春節前加強查緝私菸，在苗栗後龍外埔漁港一艘工程船查獲大宗走私菸品，市價高達新台幣4200餘萬元，船長與2名船員當場遭到逮捕。

海巡署中區巡防局今天發布新聞表示，雲林機動查緝隊日前接獲情資顯示，1艘本國籍工程船藉由往來烏坵至後龍外埔漁港之便，欲走私香菸牟利，隨即與南區巡防局台南第一機動查緝隊共同偵辦，會同苗栗機動查緝隊、第三岸巡總隊、保三總隊第二大隊、基隆市刑警大隊、苗栗縣政府財政處、基隆市政府財政處等單位組成專案小組，報請苗栗地檢署指揮。

海巡署中區巡防局副局長耿英傑指出，10日晚間查緝人員見時機成熟，趁著工程船進入外埔漁港前，持搜索票登船查緝，在船舶左舷密艙起出大量未稅菸品，經清點共計1724箱、裝有59萬9050包各式品牌香菸，初估市價約4200餘萬元。

查緝小組人員當場逮捕65歲楊姓船長，以及63歲江姓、58歲蔡姓船員，3人見事跡敗露，坦承犯行，全案依違反菸酒管理法移送主管機關裁處，另將擴大追查私菸來源及銷售管道，遭查扣的香菸將擇日銷毀。

海巡署中區巡防局指出，農曆年節將至，不法分子從事菸、酒、乾貨等走私行為，想趁機大撈一筆；不過走私物品成分不明、品質參差不齊，提醒民眾及店家不要貪小便宜，以免花錢傷身甚至還可能觸法，得不償失。（編輯：張銘坤）1070212

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP