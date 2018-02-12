民調：政府花蓮救災 82.9%民眾滿意

（中央社記者范正祥台北12日電）花蓮6日深夜發生芮氏規模6.0地震造成嚴重傷亡，台灣世代智庫今天公布民調，有82.9%的受訪民眾對政府救災表現滿意，不滿意者占9.1%。



「花蓮震災政府表現滿意度」民調記者會上午在台大校友會館舉行，由律師譚耀南主持，邀請民主進步黨籍立法委員姚文智、台灣建築中心執行長許世杰、中興大學國際政治研究所教授陳牧民、土木技師公會理事賴建宏與會評論。



民調結果顯示，這次花蓮震災有80.3%的受訪民眾認為政府的應變速度快，認為政府應變慢的民眾占9.6%。82.9%民眾對政府救災表現滿意，不滿意者占9.1%。



總統蔡英文救災表現方面，調查指出，有73.4%受訪民眾表示滿意，不滿意者占17.1%。



震災過後許多國家紛紛表達關切，在不提示選項下，調查顯示，有75.8%的民眾認為「日本」對台灣表達的支持與關懷最多。未表態的受訪民眾則占20.7%。



對於蔡總統承諾，如果受災房屋無法重建，政府會興建社會住宅安置災民，調查指出，有85.7%民眾表示贊成，7.3%民眾不贊成。





此外，這次調查也指出，蔡總統支持度為57.2%；不支持占32.7%。蔡總統施政滿意度為51.2%，不滿意占39.7%。



譚耀南分析，不分政黨認同，超過7成民眾認為政府應變速度快。不分政黨認同，滿意政府救災表現的民眾都在7成4以上。藍營（中國國民黨和親民黨）民眾對蔡總統救災表現不滿意比例較其他政黨認同民眾高，但滿意比例都在5成5以上。



他說，只要民眾認為政府有做事，拿出成績來，滿意度就會回升，也會趨近於支持度，民眾會給政府鼓勵和肯定的。



許世杰指出，這次花蓮發生震災，應變中心救災速度都非常快，蔡總統赴災區表達關懷，也發揮了安撫民心的作用。未來防災救難的準備，民眾應會更加深思。



賴建宏表示，民調顯示的滿意度和支持度，與土木技師公會在花蓮災變現場的感受是一致的。



陳牧民指出，民調顯示民眾這次對於政府救災滿意度已超出原本意識型態或政黨的支持範圍，政府和蔡總統這次的救災滿意度和支持度已超越藍綠傳統格局。



姚文智說，災難發生時能秉持生命共同體，拋開政黨的成見，共同為解決災難援救災民而同心協力，這種精神是非常重要的。



這份民調由台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，在今年2月9日至10日進行，電話訪問全國20歲以上成年人，有效樣本1076人，在95%的信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。（編輯：蘇志宗）1070212