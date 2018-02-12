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慶富造船涉詐貸洗錢案大事記

發稿時間：2018/02/12 17:41

最新更新：2018/02/12 17:41

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（中央社記者陳朝福高雄12日電）高雄地檢署偵辦慶富造船公司涉詐貸和洗錢等案今天偵結，依詐欺、違反銀行法等罪嫌，起訴慶富董事長陳慶男、陳盧昭霞夫婦和兒子陳偉志，以及前執行長簡良鑑和前顧問李維峰等。

以下為全案大事記：

--民國106年8月9日，慶富造船遭檢舉於標得海軍獵雷艦採購案後，為有助公司向銀行辦理貸款，涉嫌以虛偽文件充作承造獵雷艦的購料證明，向銀行辦理貸款，高雄地檢署搜索慶富總部旗下多處公司，傳喚董事長陳慶男、副董事長陳偉志父子及相關業務承辦人員等19人。

--106年8月10日，陳慶男、陳偉志父子坦承涉案，檢方認定兩人虛偽增資約新台幣34億元，詐貸7443萬美元，部分款項涉流向李維峰帳戶，依違反銀行法、公司法、商業會計法、偽造文書等罪嫌，陳慶男以800萬元、陳偉志以500萬元交保，陳盧昭霞、李維峰也各以10萬元、50萬元交保，其餘請回。

--106年10月18日，慶富造船傳出財務危機，積欠員工2個月薪資，高雄市勞工局召開勞資爭議調解會，慶富造船已給付積欠工資，將開調解會協商資遣費事宜。

--106年10月25日，一銀以債權人身分向高雄地院提出對慶富造船「假扣押」與「假處分」。

--106年10月26日，高雄地檢署傳喚慶富董事長陳慶男和妻子及兒子，訊後請回。檢方諭知三被告每天須向警方報到。

--106年11月10日，高雄地檢署傳喚慶富前執行長簡良鑑，訊後依涉犯銀行法特別詐欺等罪嫌，且有串證及逃亡之虞，向法院聲押，獲裁處以300萬元交保。

--106年11月17日，高雄地檢署向法院聲押簡良鑑獲裁處以300萬元交保，不服提抗告。

--106年11月20日，高雄高分院裁定駁回，認簡良鑑較共犯陳慶男父子涉案程度略低，且一審裁處已足確保後續偵、審進行。

--106年11月22日，第一銀行向高雄地院聲請假扣押，高雄地院前往高市復興四路慶富總部大樓，查封1至6樓建物及部分土地持分等不動產。

--106年11月23日，高雄地檢署搜索高雄市海洋局和前局長王端仁住處，同時傳喚王端仁等多人，由廉政署南部調查組偵訊。檢察官傳喚的犯罪嫌疑人與證人，經檢察官訊問後都請回。

--106年12月5日，高雄地檢署以證人身分傳喚海軍司令黃曙光等5名將官、11名校官及2名慶富公司承辦人員，釐清慶富造船承造獵雷艦第3期款項新台幣24億元撥款疑點。

--106年12月6日，高雄地檢署以證人身分傳喚前總統府新南向辦公室主任、現任對外貿易發展協會董事長黃志芳到案，調查是否幫慶富關切過獵雷艦案。

--106年12月11日，高雄地檢署以證人身分傳喚前行政院秘書長簡太郎調查。他受訪說，以證人身分說明事實，兩次協調是人民陳情案，他絕無涉及不法。

--106年12月12日，高雄地檢署以證人身分傳喚前總統府副秘書長熊光華到案，了解他任內在總統府接見慶富董事長陳慶男內容，並釐清慶富聯貸案有無高層施壓疑點。

--106年12月22日，雄檢傳喚第一銀行前董事長蔡慶年，經過10多個小時偵訊後請回；檢方認為一銀聯貸部門刁姓經理涉違反銀行法，諭令10萬元交保。

--107年2月12日，雄檢偵辦慶富公司涉詐貸洗錢案偵結，依詐欺、背信、偽造文書、違反銀行法等罪嫌，起訴陳慶男、陳盧昭霞夫婦和兒子陳偉志，以及簡良鑑和李維峰等5人。其中，檢方建請陳慶男應執行有期徒刑30年，併科罰金10億元；陳偉志應執行有期徒刑25年，併科罰金6億元；簡良鑑應執行有期徒刑20年，併科罰金3億元。（編輯：唐聲揚）1070212

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