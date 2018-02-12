/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 俄羅斯香港巴士花蓮地震平昌冬奧
>rss

北市警防範超速添利器 春節將加強取締

發稿時間：2018/02/12 17:52

最新更新：2018/02/12 19:39

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台北市警察局交通警察大隊提醒，由於春節前後常辦尾牙和春酒餐敘，加上春節返鄉、出遊人車眾多，為維護春節期間交通順暢與安全，將針對北市重要交通樞紐及高事故路段加強取締。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年2月12日台北市警察局交通警察大隊提醒，由於春節前後常辦尾牙和春酒餐敘，加上春節返鄉、出遊人車眾多，為維護春節期間交通順暢與安全，將針對北市重要交通樞紐及高事故路段加強取締。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年2月12日

（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北市政府警察局交通警察大隊今天表示，去年起實施「速度管理」顯見成效，今年擬添購手持式測速槍，可精確判別不同車種違規情形，春節期間也將加強取締以維護交通安全。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，根據統計資料顯示，台北市去年發生A1類（造成人員當場或24小時內死亡）交通事故有61件、65死，為歷年新低；較民國105年的88件、89人，各大幅減少27件及24人。

其中，去年機車死亡30人，較105年減少22人，也是所有車種交通事故死亡人數下降幅度最大者。

交通警察大隊指出，經分析機車死亡交通事故案件，以18至25歲的年輕機車騎士居冠，另肇事前3大主因則分別為「未注意車前狀況」、「超速失控」及「駕駛失控、疏忽、操作不當」，均和行車速度息息相關。

北市警方自去年起實施「速度管理」，並針對上述肇事原因進一步分析易肇事路段。交通警察大隊說，經加強移動式測速照相取締，以及搭配加強學生機車安全宣導，去年機車死亡事故大幅下降，顯見防制情況良好。

交通警察大隊表示，為防制交通事故發生，今年仍將「速度管理」列為執法工作重點。除原有的固定桿式測速照相及舊型移動式測速照相設備外；去年底已增購6套「新型移動式測速照相設備」，更輕便且易於攜帶組合，可提升警方取締超速違規執法強度。

為持續加強年輕機車騎士易超速路段加強規劃測速照相勤務，交通警察大隊說，今年也計畫採購「手持式測速槍」，具有在北市混合車流環境中可精確判別不同車種違規狀況特性，將加入取締北市易肇事路段的超速違規執法。

交通警察大隊提醒，由於春節前後常舉辦尾牙和春酒餐敘，加上春節返鄉、出遊人車眾多，為維護春節期間交通順暢與安全，將針對北市重要交通樞紐及高事故路段加強取締「酒後駕車」、「闖紅燈」及「嚴重超速」等重大交通違規事項。（編輯：黃于）1070212

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP