北市警防範超速添利器 春節將加強取締

台北市警察局交通警察大隊提醒，由於春節前後常辦尾牙和春酒餐敘，加上春節返鄉、出遊人車眾多，為維護春節期間交通順暢與安全，將針對北市重要交通樞紐及高事故路段加強取締。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年2月12日

（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北市政府警察局交通警察大隊今天表示，去年起實施「速度管理」顯見成效，今年擬添購手持式測速槍，可精確判別不同車種違規情形，春節期間也將加強取締以維護交通安全。



交通警察大隊今天發布新聞稿表示，根據統計資料顯示，台北市去年發生A1類（造成人員當場或24小時內死亡）交通事故有61件、65死，為歷年新低；較民國105年的88件、89人，各大幅減少27件及24人。



其中，去年機車死亡30人，較105年減少22人，也是所有車種交通事故死亡人數下降幅度最大者。



交通警察大隊指出，經分析機車死亡交通事故案件，以18至25歲的年輕機車騎士居冠，另肇事前3大主因則分別為「未注意車前狀況」、「超速失控」及「駕駛失控、疏忽、操作不當」，均和行車速度息息相關。



北市警方自去年起實施「速度管理」，並針對上述肇事原因進一步分析易肇事路段。交通警察大隊說，經加強移動式測速照相取締，以及搭配加強學生機車安全宣導，去年機車死亡事故大幅下降，顯見防制情況良好。



交通警察大隊表示，為防制交通事故發生，今年仍將「速度管理」列為執法工作重點。除原有的固定桿式測速照相及舊型移動式測速照相設備外；去年底已增購6套「新型移動式測速照相設備」，更輕便且易於攜帶組合，可提升警方取締超速違規執法強度。



為持續加強年輕機車騎士易超速路段加強規劃測速照相勤務，交通警察大隊說，今年也計畫採購「手持式測速槍」，具有在北市混合車流環境中可精確判別不同車種違規狀況特性，將加入取締北市易肇事路段的超速違規執法。



交通警察大隊提醒，由於春節前後常舉辦尾牙和春酒餐敘，加上春節返鄉、出遊人車眾多，為維護春節期間交通順暢與安全，將針對北市重要交通樞紐及高事故路段加強取締「酒後駕車」、「闖紅燈」及「嚴重超速」等重大交通違規事項。（編輯：黃于）1070212