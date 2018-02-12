警察出勤便當費調高 蔡總統：維持體力的大事

影片來源：presidentialoffice YouTube頻道

（中央社記者范正祥台北12日電）總統蔡英文今天表示，警察出勤便當費從新台幣80元調整到100元，「雖然便當看起來是小事，但是在執勤的當下，是維持體力的大事。」



蔡總統下午出席內政部警政署署務會報，肯定警政署長陳家欽對同仁的關懷，在經費有限情況下，仍希望讓同仁吃得好一點。



蔡總統頒發民國106年度治安工作獎勵金給各警察機關，感謝警察同仁過去一年的努力。



總統府會後發布新聞稿，蔡總統肯定警政同仁推動掃毒、反詐騙及打擊組織犯罪的努力與成果，並強調政府會持續提升警察工作環境，提供足夠協助與照顧，成為他們最有力的後盾。



蔡總統表示，過去一年，政府全力推動掃毒、反詐騙及打擊組織犯罪等重點工作，在警察同仁和各機關部門一起努力下，做出許多具體成績。



蔡總統說，反毒、反詐騙、反幫派一樣是新的一年工作重點。任何時間、地點守護人民安全是警察不變的使命，也因此很多時候，警察同仁須暴露在危險情境中。



蔡總統也向去年不幸在執勤中罹難的國道公路警察局竹林分隊的陳啟瑞、及台中第六分局市政派出所的簡銘韋表達悼念之意。



「他們都是我們的好弟兄。兄弟走了，我們一定要把撫卹做好」，蔡總統說，過去的撫卹法規，如果有不合時宜的地方，須積極檢討與調整，讓每位警察同仁都能擁有更完整保障。



蔡總統說，去年警察節，她強調政府會給警察足夠協助和照顧，未來也會持續朝這個方向努力，做警察最有力後盾，包括立法院已通過警察制服汰換預算，新制服是經網路票選，除帥氣，重點是非常實用，後續要請警政署加快換裝工作。



蔡總統表示，政府一定會持續支持警政署，提升警察工作環境。行政院已編列新台幣3億餘元做為警察執勤大型活動額外的獎勵金。現階段各單位、地方警局有提升裝備、空間整建需求，也都會綜合考量，盡力提供協助。



蔡總統說，過幾天就要過年，過年期間是警察同仁最忙碌的時候，除向全國警察同仁表達感謝，也祝福大家新年快樂、一切平安。



內政部長葉俊榮也出席警政署署務會報。（編輯：李明宗）1070212