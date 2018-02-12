台北燈節24日登場 中華路至北門交管

2018台北燈節將於24日起登場，台北市警察局交通警察大隊12日晚發布新聞稿表示，中華路至北門一帶將進行交通管制，成都路和忠孝西路等路段也將加強取締違規停車。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年2月12日

（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北燈節將於2月24日起登場，為因應眾多賞燈人潮，台北市警察局交通警察大隊今晚表示，中華路至北門一帶將進行交管，且成都路和忠孝西路等路段都將加強取締違規停車。



交通警察大隊今晚發布新聞稿表示，台北市政府將於2月24日起至3月4日止舉辦「2018台北燈節」，活動為期9天，範圍包括北市中華路兩側（北門至貴陽街）人行道、北門、中山堂及西本願寺等。



預計活動將吸引大批賞燈人潮，交通警察大隊為維護交通秩序與安全，將針對活動內容規劃相關交通管制及疏導措施。



首先，燈節開、閉幕活動管制時間，分別為2月24日下午4時至晚間8時30分，以及3月4日下午5時至晚間9時30分；管制路段包括成都路（西寧南路至中華路）、漢中街（成都路至長沙街、內江街至長沙街管制往北車道）、衡陽路（中華路至延平南路）。



其次，燈節期間交通管制，秀山街為每天早上6時至晚間12時進行封閉；機動視北門廣場人潮聚集情形，管制中華路與延平南路口，禁止車輛行駛延平南路；漢中街南往北方向於2月25日至3月1日每晚6時至10時禁止車輛左轉成都路；3月2日晚間6時至11時管制漢中街；中華路北往南方向（開封街至成都路）最外側2車道於3月1日、2日的晚間11時至隔日早上6時封閉。



最後，交通警察大隊指出，燈會踩街遊行活動期間，3月3日下午1時至晚間9時，管制中華路（忠孝西路至成都路）、開封街及武昌街 (中華路至延平南路)、洛陽街(中華路至忠孝西路16巷)、漢口街及峨眉街(西寧南路至中華路)、延平南路（漢口街至武昌街）。



以及，3月3日下午5時至晚間9時，管制成都路（中華路至康定路）、康定路（成都路至武昌街）及漢中街（成都路至長沙街、內江街至長沙街管制往北）、衡陽路（中華路至延平南路）；並於中華路/愛國西路口管制往北、西寧南路/忠孝西路口管制往南、昆明街/長沙街口管制往北。



交通警察大隊提醒，燈節期間每天下午3時至晚間11時禁止大貨車（總重逾6.5噸）及聯結車通行市民大道、鄭州路以南，中山南北路以西，愛國西路、桂林路以北，環河南、北路及康定路以東的範圍內道路。



同時，活動期間內將加強取締周邊中華路、成都路、忠孝西路等路段違規停車。（編輯：李亨山）1070212