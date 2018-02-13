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雲林破千元偽鈔 警：辨識變色觸感浮水印

發稿時間：2018/02/13 11:31

最新更新：2018/02/13 13:34

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雲林警方13日宣布破獲偽鈔集團，查獲新台幣千元假鈔260萬元，但是已有35萬元流入市面。警方表示，農曆春節將屆，民眾使用鈔票頻率增多，偽鈔集團常利用小額購物銷贓兌換真鈔，請民眾提高警覺。中央社記者葉子綱攝 107年2月13日雲林警方13日宣布破獲偽鈔集團，查獲新台幣千元假鈔260萬元，但是已有35萬元流入市面。警方表示，農曆春節將屆，民眾使用鈔票頻率增多，偽鈔集團常利用小額購物銷贓兌換真鈔，請民眾提高警覺。中央社記者葉子綱攝 107年2月13日

（中央社記者葉子綱雲林縣13日電）雲林警方今天宣布破獲偽鈔集團，查獲新台幣千元假鈔260萬元，但是已有35萬元流入市面，提醒民眾，辨識真偽注意金色變綠色的變色功能、手指觸感平整度、浮水印明顯度等。

雲林縣警察局刑警大隊上午宣布，在嘉義市破獲偽鈔集團，查獲印製新台幣千元偽鈔、防偽條等證物，偽鈔編號有JN365830ZF、FL689155WG、LX543727CK、LX543631CK、MU919682BT、MU919652BT等券號，偽鈔集團利用小額消費兌換真鈔，提醒民眾注意防範。

警方指出，去年接獲檢舉，雲嘉地區出現集團大量印製偽鈔，打算在農曆春節期間銷贓，雲林刑大偵二隊深入追查，發現越南阮姓女子及莊姓男子涉有重嫌，會同刑事局偵六隊第一隊、嘉義市政府警察局第二分局組成專案小組，由嘉義檢方指揮偵辦。

警方經長時間監控，12日見時機成熟，兵分4路前往莊嫌在嘉義市友孝路租屋處等地搜索，查獲已印製新台幣千元偽鈔260萬元、印製模板等物。

警方調查，越南新住民阮姓女子是警方於民國105年在嘉義市查獲偽鈔集團張姓主嫌的女友，因為張嫌遭查獲羈押至今，阮女需錢孔急自立門戶，與嘉義殘障人士莊嫌共同犯案。

警方提醒，千元真鈔或假鈔，民眾只要稍加注意就可分辨，真鈔有光影變化箔膜具變色功能，假鈔無；真鈔防偽條與鈔券密合，假鈔用貼紙，手指觸感平整度不同；真鈔面額阿拉伯數字金色變綠色，假鈔無法變色；真鈔千元浮水印字樣明顯，假鈔平淺模糊；或者用驗鈔機。

警方表示，農曆春節將屆，民眾使用鈔票頻率增多，偽鈔集團常利用小額購物銷贓兌換真鈔，請民眾提高警覺；全案以妨害國幣懲治條例、詐欺、偽造貨幣等罪嫌移送偵辦。（編輯：李錫璋）1070213

雲林警方13日宣布破獲偽鈔集團，查獲新台幣千元假鈔260萬元，但是已有35萬元流入市面，提醒民眾，辨識真偽注意金色變綠色的變色功能（下）、手指觸感平整度、浮水印明顯度等。中央社記者葉子綱攝 107年2月13日雲林警方13日宣布破獲偽鈔集團，查獲新台幣千元假鈔260萬元，但是已有35萬元流入市面，提醒民眾，辨識真偽注意金色變綠色的變色功能（下）、手指觸感平整度、浮水印明顯度等。中央社記者葉子綱攝 107年2月13日
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