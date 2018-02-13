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高市加強熱區時段見警率 A1死亡再降

發稿時間：2018/02/13 11:55

最新更新：2018/02/13 11:55

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（中央社高雄13日電）降低車禍肇事率是政府努力的目標，統計顯示高雄市106年A1類死亡137人，較前年減少27人，尤其大型車A1類死亡比前年減逾4成。交通局長陳勁甫說，肇事熱區加強見警率是降低肇事的助力。

高雄市道安會報公布去年A1類（造成人員當場或24小時內死亡的交通事故）死亡137人，較前年164人減少27人，降幅16.5%；其中大型車A1類死亡人數19人，較前年的34人減少15人，降幅44.1%。

陳勁甫今天告訴中央社記者，交通局和警方持續防制A1類肇事，除了酒駕取締，在高肇事率的熱點和時段也增加見警率，並要求大型車加裝行車視野輔助系統，同時宣導小型車於路口避開大型車，也提醒機車和高齡者用路安全。

他說，交通局設定今年高雄市的A1肇事死亡在123人以下，大型車A1以低於9人為目標。

交通局科長李國正指出，交通局對於重大工程申請交通維持計畫時會嚴格要求業者20噸以上車輛應加裝視野輔助系統，做為核准交維的條件；同時加強檢討A1車禍肇事原因分析，以為調整路型或是改善的參考。

交通局統計，高雄市996輛公車有逾25%的車輛加裝視野輔助系統，將持續宣導要求，以利駕駛擴大行車視野，降低肇事率。(編輯:孫承武)1070213

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