大型救災首役 特搜新兵：專注學習不能感傷

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）花蓮震災搜救結束，苗栗縣長徐耀昌今天慰問縣內支援的特搜隊，22歲菜鳥新兵林哲明首次參與救災，回想現場怵目驚心，「但我不能感傷，必須專注學習，讓自己變得更專業。」



85年次的林哲明，去年才從警專畢業加入苗栗縣特種搜救隊，7日凌晨跟隨隊上學長腳步加入支援花蓮地震救援任務，這是他「入行」後，首次實際參與大型救災。



林哲明說，身為特搜隊的一員，早有心理準備隨時出勤，但實際接獲指派，內心其實有點緊張，看到現場真是怵目驚心；然而，就一名新兵而言，他不能有太多情緒和感傷，必須更加專注，除了執行任務，也把握機會仔細觀察來自各方學長們的救援方式，學習、累積經驗。



救災往往在跟時間賽跑，包括現場處理、器材的操作和選擇運用、與指揮官的協調，以及隨時因應現場狀況作出判斷、處理，都讓林哲明體認到特搜救援所需要的專業，他說：「如果光有想救人的熱忱，沒有專業，將成為我加入這行的絆腳石。」



林哲明告訴中央社記者，當天凌晨出發前，有傳訊息到家人群組，母親也留言鼓勵「能參與救災是件神聖的工作」，讓他更想精進自身特搜技能。



苗栗縣消防局特搜分隊小隊長李兆麟指出，當晚接獲任務隨即動員8名隊員，在最短時間內整裝集結，抵達花蓮災區負責雲門翠堤大樓8樓及410、301房搜救，直到加拿大籍港裔夫婦遺體送出後，撤離回苗栗。



他說，由於大樓傾斜嚴重，許多人深入內部都得先克服、適應暈眩狀況，另外，餘震頻率相當高，是過去較少遇到情形，「發生規模5的餘震時，心裡還是一陣緊張。」



苗栗縣長徐耀昌今天慰問縣內支援花蓮震災的特種搜救隊員，頒發工作獎勵金，肯定他們在餘震不斷艱難險困的災區，不畏低溫寒雨持續搜救，精神令人欽佩。



苗栗縣消防局指出，縣內也處於地震頻繁地區，縣府獲台電補助購置的透地雷達將於今年交貨，透過雷達波可偵測地面下有無生命跡象，有助強化縣內對地震災害及倒塌建築物的搶救效率。（編輯：陳清芳）1070213