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持玩具槍搶銀行50.1萬元 男判刑8年

發稿時間：2018/02/13 18:09

最新更新：2018/02/13 18:09

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（中央社記者蕭博文台北13日電）林姓男子遭地下錢莊催債，為償還債務持玩具槍闖入大眾銀行天母分行，強盜50萬1000元，得手後隨即於大門遭警逮捕。士林地院今天依加重強盜等罪，判處林男8年徒刑。

士林地方法院判決書指出，39歲的林姓男子不堪地下錢莊追討債務，先竊取機車車牌懸掛在他的機車後方，於民國106年7月25日下午，騎車於台北市忠誠路一帶尋找下手目標。

林姓男子發現大眾銀行天母分行只有員工而少有客戶，先若無其事入內觀察確認，再持玩具槍、紙袋重返銀行，高舉手槍大喊「搶劫」。李姓保全一度欲撥開手槍，遭林男持槍托重擊後腦而不支倒地。

林姓男子緊接持槍逼近櫃台，大喊「離開櫃台，錢全部拿出來，搶劫」。2名行員遭林男持槍脅迫不能抗拒，共交付新台幣50萬1000元現金，林將現金放入紙袋後逃逸，隨即於大門口遭巡邏員警制伏逮捕。

判決書指出，林姓男子所持的玩具槍經鑑定並無殺傷力，但為金屬材質、質地堅硬，一般人均會認為是真正手槍，況且林男打昏保全，更讓行員驚恐而不敢抵抗，迫不得已交出財物，林男雖甫出大門即遭逮，仍屬強盜既遂。

合議庭審酌，林姓男子正值壯年，四肢健全，並非毫無謀生能力的人，竟不思以正當方式賺取財物，僅因遭地下錢莊追討債務而強盜銀行，考量林男坦承犯行等情狀，依竊盜、加重強盜罪合併判處8年徒刑，全案仍可上訴。（編輯：李亨山）1070213

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